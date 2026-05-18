Người đàn ông đi bơi vô tình lạc vào sàn catwalk: Giật sạch spotlight của dàn mẫu, lên sóng truyền hình

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền chóng mặt loạt video ghi lại một khoảnh khắc “dở khóc dở cười” tại Australian Fashion Week 2026. Trong lúc một show thời trang đang diễn ra trên bãi biển với dàn người mẫu catwalk chuyên nghiệp, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, vô tư khởi động rồi… xuống biển bơi như không có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông vô tư đi tắm biển giữa nơi đang diễn ra show thời trang. Nguồn: dante.knows.

Nhiều vị khách hiếu kỳ lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc độc lạ này. Nguồn: polinaabonch

Sự việc diễn ra tại bãi biển Tamarama ở Sydney (Úc), nơi thương hiệu thời trang Commas tổ chức show diễn bộ sưu tập Resort 2027 ngoài trời. Theo concept của chương trình, các người mẫu sẽ bước xuống một cầu thang lớn dẫn thẳng ra bãi cát rồi catwalk dọc theo đường bờ biển trước sự theo dõi của khách mời và giới mộ điệu thời trang.

Tuy nhiên giữa lúc show diễn đang diễn ra, một người đàn ông mặc đồ đi biển bất ngờ xuất hiện ở chính khu vực cầu thang dành cho người mẫu. Trong những đoạn video được đăng tải lên TikTok, người này thong thả đi xuống cầu thang, đứng giãn cơ ngay cạnh đường catwalk rồi bình thản cởi áo để xuống biển bơi.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khách mời phía dưới vô cùng bất ngờ. Không ít người quay sang nhìn nhau khó hiểu, trong khi nhiều khán giả lập tức lấy điện thoại ghi hình vì tưởng đây là một phần được dàn dựng sẵn của chương trình.

Đáng nói, người đàn ông vẫn hoàn toàn tự nhiên giữa không khí thời trang cao cấp xung quanh. Ông đi bơi vài vòng, sau đó quay lại bờ lau người trong lúc dàn người mẫu vẫn tiếp tục trình diễn ngay phía sau.

Người đàn ông này còn chào khách mời. Nguồn: Getty.

Ông tự nhiên khởi động, đi tắm biển khi show đang diễn ra. Nguồn: Getty.

Sau khi xuất hiện trên TikTok, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú từ cư dân mạng toàn cầu. Một số netizen còn hài hước nhận xét người đàn ông này mới chính là nhân vật “gánh spotlight” của cả show diễn. “Ông ấy mới là người mẫu chính”, “Năng lượng bãi biển đúng nghĩa”, hay “Đây là màn catwalk đời thường nhất Australian Fashion Week” là những bình luận xuất hiện dày đặc dưới các video viral.

Bên cạnh đó, không ít người cũng đặt nghi vấn liệu đây có thực sự là tình huống ngoài ý muốn hay là kế hoạch marketing của ban tổ chức. Nhiều khán giả tò mò vì khó hiểu tại sao một show thời trang quy mô lớn lại có thể để người lạ đi thẳng vào khu vực trình diễn mà không ai ngăn cản.

“Ủa show thời trang mà không có bảo vệ à, sao lại để ai cũng vô tư vào được”, “Ý là nếu nó mà là bãi tắm công cộng thì vẫn có thể nhờ người dân đi hướng khác hoặc dừng lại ấy, ai lại vô tư vậy nhỉ”, “Lần đầu thấy trường hợp này đó”, “Trông nó buồn cười mà nó cũng hài hước”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Sự việc cũng khiến nhiều người xem show hiếu kỳ, tò mò, quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, người đàn ông này nhanh chóng được truyền thông Australia “truy tìm”. Ông được xác định là David Handley, một cư dân đã có thói quen ra biển Tamarama bơi gần như mỗi sáng suốt khoảng 30 năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của Australia, David cho biết hôm xảy ra sự việc, ông hoàn toàn không biết nơi đây đang diễn ra show thời trang.

“Tôi thấy có dựng sân khấu nhưng nghĩ rằng nếu sự kiện đã bắt đầu thì chắc sẽ có người đứng chặn cầu thang hoặc hướng dẫn. Đến lúc nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì tôi đã đi thẳng vào giữa buổi diễn mất rồi”, ông kể.

David cũng hài hước thừa nhận rằng khi nhận ra mình đang xuất hiện giữa sàn catwalk, ông đã nghĩ: “Chắc mình thành người mẫu chính luôn rồi!”.

Dù vậy, ông vẫn gửi lời xin lỗi tới nhà thiết kế và ê-kíp show diễn vì sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên thay vì gây khó chịu, khoảnh khắc tự nhiên của David lại khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng hình ảnh người đàn ông vô tư đi bơi giữa bãi biển lại vô tình phù hợp với tinh thần phóng khoáng, đậm chất ven biển Australia mà thương hiệu Commas theo đuổi trong bộ sưu tập lần này.