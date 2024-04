Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chiều ngày 15/7/2014, một đoàn tàu chở dầu đang chạy trên đường sắt Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc. Trong tàu có ba người ngồi, một người soát vé và hai lái tàu. Như thường lệ, họ đang quan sát đường tàu phía trước và nhận thấy thời tiết có sự thay đổi. Trong tích tắc, trời bỗng đổ mưa lớn và xuất hiện cả sấm sét. Vì lý do an toàn, lái tàu lập tức cho tàu giảm tốc độ. Khi tàu đến đoạn thị trấn Vương An, huyện Lai Nguyên, một tài xế đột nhiên hét lớn: “Phía trước có người!”

Quá bất ngờ trước tình huống trên, người soát vé lập tức đến bên cửa sổ phía trước để kiểm tra tình hình và nhìn thấy trên đường ray cách đầu tàu không xa có một người đàn ông đang đứng dưới mưa lớn, điên cuồng vẫy tay. Thấy vậy, người lái tàu vội nhấn nút kéo còi cảnh báo để nhắc “kẻ điên” đó ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, mặc cho đoàn tàu đang lao tới, người đàn ông kia không những không rời đi mà còn chạy thẳng về phía đầu tàu, hai tay anh liên tục vùng vẫy và ra dấu yêu cầu tàu phải dừng ngay lập tức.

Tình huống lúc đó rất nguy cấp, ba người trong cabin nín thở nhìn chằm chằm vào đường ray phía trước. Khi khoảng cách giữa tàu và người đàn ông kia chỉ còn khoảng 40m, người soát vé chợt nhận ra nhiều gì đó và lập tức ra lệnh: "Phanh khẩn cấp! Nhanh lên!"

Sau đó, với một tiếng kít kéo dài, đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ, 3 người trong cabin nhìn chằm chằm phía trước rồi nhận ra cách đó không xa là một ụ đất khổng lồ cao tầm 3-4m nằm chắn ngang đường ray. Người lái tàu lập tức phán đoán tình hình: “Lở đất đấy”. Rất may, đoàn tàu đã kịp dừng lại khi đầu tàu còn cách ụ đất khoảng 10m.

Nguy hiểm qua đi, 3 người trên tàu ôm nhau mừng rỡ vì kịp thời thoát nạn. Trong khi đó, người đàn ông lúc nãy thì ngồi phịch xuống đường ray, lấy tay lau nước mưa trên mặt và thở dốc. Sau đó, 2 lái tàu và người soát vé cũng xuống tàu và hỏi han anh ta: “Trời mưa to mà sao anh vẫn ở đây thế? May quá, nhờ có anh mà đoàn tàu chở dầu chúng tôi mới thoát nạn."

Ảnh: Sohu

Người đàn ông kia cười nhẹ nhõm rồi đáp: “Tôi đi chăn cừu ở gần đây. Lúc nãy trời mưa lớn, tôi thấy có lở đất. Biết tàu sắp đi qua đây nên nán lại để cảnh báo các anh đấy.”



Một lúc sau, các công nhân đường sắt đã đến, nhanh chóng dọn sạch đường ray để con tàu chở dầu tiếp tục hành trình và không làm ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của các chuyến tàu khác trong ngày. Tuy nhiên, đến lúc họ nhớ ra người đàn ông quả cảm lúc nãy để gửi lời cảm ơn thì anh ta đã rời đi từ lúc nào.

Ngày hôm sau, người đàn ông bí ẩn kia lại xuất hiện tại đoạn đường ray đó và hỏi nhân viên đường sắt về 20 con cừu đi lạc của mình. Nhân viên đường sắt sửng sốt một chút, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó liền xin thông tin của người này rồi cùng anh đi tìm cừu.

Ảnh: Sohu

Hóa ra người đàn ông này tên là Lục Vĩ, là người chăn cừu ở làng Sơn Bào, thị trấn Vương An, huyện Lai Nguyên, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Hoàn cảnh gia đình anh khá khó khăn, cả nhà chỉ biết dựa vào bầy cừu 20 nhưng hiện đã bị mất gần hết.



Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ với nhân viên đường sắt, anh Lục vô cùng bất ngờ khi thấy một nhóm người tìm đến nhà mình. Họ là đại diện của Cục Đường sắt Trung Quốc tìm đến để cảm ơn anh vì hành động quả cảm trước đó và tặng anh khoản tiền thưởng 10.000 NDT.

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, Lục Vĩ được chọn làm tấm gương đạo đức và nhận được số tiền thưởng 250.000 NDT, bao gồm: 100.000 NDT của tỉnh Hà Bắc trao tặng; 100.000 NDT từ Đảng ủy và Chính quyền thành phố Bảo Định Trung Quốc trao tặng; 50.000 NDT từ Đảng ủy và Chính quyền huyện Lai Nguyên Trung Quốc trao tặng.

Ảnh: Sohu

Sau đó, Văn phòng Bảo vệ Đường bộ Tỉnh Hà Bắc và Hiệp hội Công tác Tình nguyện Thành phố Bảo Định Trung Quốc trao tặng số tiền thưởng tổng cộng 40.000 NDT cho Lục Vĩ. Tổng số tiền thưởng mà người đàn ông này nhận được là 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Anh cho biết số tiền này đã giúp gia đình thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt và có kế hoạch sử dụng tiền thưởng để xây dựng trang trại cừu, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Trong những năm sau đó, Lục Vĩ còn có nhiều hành động tương thân, tương ái đối với xã hội và tiếp tục được nêu gương.



Có thể nói, người đàn ông này chính là hình ảnh thu nhỏ của nhóm người lao động giản dị trong xã hội, cũng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Phần thưởng mà Lục Vĩ nhận được cho những hành động dũng cảm của mình cũng khiến chúng ta tin tưởng hơn vào chân lý giản đơn “người tốt gặp lành”. Chính vì trong xã hội có rất nhiều người như thế nên cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

(Theo Sohu)