Người đàn ông Hàn Quốc vừa bị bắt tại Thái Lan đứng trước cáo buộc rửa 50 triệu USD tiền điện tử thành vàng thỏi. Ông này được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại.

Người đàn ông dùng hàng triệu USD tiền điện tử để mua vàng miếng vừa bị bắt- Ảnh 1.

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào thứ Bảy (23/8), với cáo buộc rửa hơn 50 triệu USD tiền điện tử.

Người đàn ông, được chính quyền Thái Lan xác định có biệt danh "Han", được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo qua tổng đài điện thoại, chuyên dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa hẹn lợi nhuận đầu tư từ 30-50%. Nhà chức trách cho biết ban đầu các nạn nhân được trả tiền với số tiền nhỏ để xây dựng lòng tin trước khi thực sự bị lừa.

Trong khi đó, Han bị cáo buộc đã tàng trữ 47,3 triệu USD Tether, một loại tiền điện tử được neo giá theo đồng USD. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng số tiền điện tử này để mua vàng miếng, mỗi thỏi nặng hơn 10 kg (tương đương 22 pound), với mỗi giao dịch trị giá hơn 1 triệu USD.

Cảnh sát cho biết các thỏi vàng được sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử phi pháp thành hàng hóa hữu hình để có thể chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện.

Sau khi các nạn nhân bắt đầu nộp đơn khiếu nại, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ Han và đồng bọn vào tháng 2. Theo truyền thông Thái Lan, cho đến nay đã có 11 người, bao gồm cả Han, bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo này.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Han tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok và cáo buộc anh ta về tội gian lận, mạo danh, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm.

Tiền điện tử được sử dụng phổ biến trong các vụ lừa đảo xuyên biên giới: bản chất không biên giới, tức thời và ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm.

Hàn Quốc, quê hương của Han, cũng không còn xa lạ với những vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu USD. Chỉ chưa đầy một năm trước, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 200 người vì tội đánh cắp hơn 228 triệu USD trong một vụ lừa đảo tiền điện tử.

Thục Trinh

