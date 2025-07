Người đàn ông may mắn được tàu cứu sống sau hơn 6 tiếng trôi lênh đênh trên biển: Phút sinh tử của ngư dân may mắn

Chiều 21/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông may mắn tàu được cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh, trôi dạt trên biển.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, đại diện Hãng tàu cao tốc Lighning 68 ở Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết cán bộ, nhân viên trên tàu vừa cứu anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1995, ở xã An Biên, tỉnh An Giang) đang trôi dạt lênh đênh trên biển hơn 6 giờ đồng hồ.

Cụ thể khoảng 13h10 chiều 21/7, tàu cao tốc Lighning 68 đang chạy tuyến hải trình chở khách từ hòn Sơn về Rạch Giá thì phát hiện anh Sỹ trôi trên khu vực biển hòn Tre, đặc khu Kiên Hải. Thuyền trưởng của tàu đã quay trở lại cùng các thủy thủ và hành khách dùng phao để cứu ngư dân. Lên tàu, anh Sỹ được mọi người thăm khám sức khỏe ban đầu, hỗ trợ ăn nhẹ, nước uống để lấy lại sức khỏe.

Chia sẻ thêm trên báo Lao Động, anh Sỹ - ngư dân lênh đênh suốt 6 giờ trên biển chia sẻ với thủy thủ tàu rằng, anh đi ghe cào nhưng trong lúc đi bị sóng đánh rơi xuống biển.

Sau khi tàu cập bến, thuyền trưởng và thủy thủ tàu Lightning 68-6 đã bàn giao ngư dân cứu được cho Trạm Kiểm soát Bộ đội Biên phòng Rạch Giá kiểm tra sức khỏe, thông tin đến gia đình.