Người đàn ông này đã sống sót sau cú rơi từ vũ trụ xuống Trái Đất với tốc độ 1.368 km/giờ như thế nào?

Năm 2012, vận động viên nhảy dù người Úc Felix Baumgartner muốn lập kỷ lục thế giới và đã thực sự đi vào lịch sử khi du hành nhanh hơn tốc độ âm thanh bằng cách rơi tự do từ không gian.

Vào ngày 14/10/2012, Baumgartner đã bay tới độ cao 38.969,4 mét so với Mặt đất và nhảy xuống, rơi tự do hơn 36.000 mét trước khi nhảy dù để thực hiện quãng đường còn lại.

Không chỉ lập kỷ lục thế giới là người đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh khi rơi tự do, đây còn là sự kiện được chứng nhận là cú nhảy dù tự do cao nhất và đạt tốc độ rơi tự do nhanh nhất.

Để có thể sống sót sau một kỳ tích như vậy, Felix Baumgartner đã phải mất 6 năm lên kế hoạch, đào tạo và trang bị bộ đồ chịu áp suất đặc biệt mới có thể thực hiện được nhiệm vụ này. Trong số 4 người đã thử nhảy trong bộ đồ như vậy trước đó, chỉ có hai người sống sót - vì vậy, tỷ lệ sống sót không thực sự đáng tin cậy.

Bộ đồ chịu áp suất của Baumgartner được thiết kế đặc biệt để linh hoạt hơn nhưng vẫn bảo vệ tốt như một bộ đồ phi hành gia toàn thân. Nó giữ ấm cho ngược mặc, duy trì áp suất an toàn và cung cấp oxy, đây là yếu tố quan trọng giúp người đàn ông này sống sót.

Felix Baumgartner đã bay tới độ cao 38.969,3 mét đến rìa không gian và nhảy xuống

Anh ấy bay lên đến rìa không gian trong một khoang chứa áp suất, theo đúng nghĩa đen là đã đặt cược mạng sống của mình vào bộ đồ ngay từ giây phút cánh cửa acrylic của khoang chứa mở ra và cơ thể anh ấy tiếp xúc với không gian gần như chân không.

Kỹ sư Mike Todd đã phân tích cách hoạt động của bộ đồ và giải thích: "Thực ra, bộ đồ này có 4 lớp. Lớp áo ngoài... được làm bằng Nomex, một loại vật liệu chống cháy. Phần bên trong của bộ đồ, một trong những thứ chúng tôi có gọi là lưới liên kết, và tác dụng của lưới liên kết là giữ nguyên hình dạng thân của cơ thể."

Ông tiếp tục: "Bên trong lớp lưới liên kết, chúng tôi thực sự có vật liệu bàng quang được làm từ Gore-Tex, có tác dụng thoát hơi ẩm từ bên trong bộ đồ ra không khí, nhưng vẫn duy trì áp suất."

Phải mất hơn 9 phút để vận động viên xuống được Trái Đất

Thiết kế này giúp bộ đồ nhảy dù dễ hơn một chút so với bộ đồ chịu áp suất 'truyền thống' - trong khi vẫn duy trì được áp suất cực kỳ quan trọng đó - tuy nhiên, nó vẫn còn hạn chế.

Trên thực tế, Baumgartner cho biết điều đó giống như 'thở qua một chiếc gối'.

Khi bắt đầu luyện tập cho kỷ lục này, Baumgartner lần đầu tiên nhảy từ độ cao 4.570 mét. Sau đó, nhóm phát hiện ra một vấn đề có khả năng gây tử vong. Thiết kế hạn chế của bộ đồ khiến ông nhầm dây dù với dây khác và "cắt rời" ông khỏi chiếc dù chính. Sự cố này thúc đẩy việc thiết kế lại để dây dễ tiếp cận hơn.

Và may mắn thay, cú nhảy thực sự đã thành công. Hành trình 9 phút 9 giây của Baumgartner đã được phát sóng tới hàng triệu người trên toàn cầu. Baumgartner thừa nhận ông cảm thấy rất ít khi phá vỡ rào cản âm thanh vì bộ đồ cách nhiệt của ông làm giảm âm thanh và lực bên ngoài. Ông đã rơi với vận tốc 1.368 km/giờ.

Ông hạ cánh trở lại hành tinh của chúng ta tại New Mexico

Mặc dù Baumgartner đạt được thành tựu này, một trong những kỷ lục của ông đã bị phá vỡ hai năm sau đó bởi nhà khoa học máy tính Alan Eustace. Ông rơi từ độ cao 41.422 mét, phá vỡ kỷ lục của Baumgartner về cú nhảy dù tự do ở độ cao cao nhất.

