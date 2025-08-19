Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông ở Hà Nội cố tình chuyển khoản 2 tỷ đồng cho người lạ, rồi đi báo công an

19-08-2025 - 15:57 PM | Kinh tế số

Công an cảnh báo tuyệt đối không làm điều này giống một người đàn ông 40 tuổi ở Hà Nội.

Người đàn ông ở Hà Nội cố tình chuyển khoản 2 tỷ đồng cho người lạ, rồi đi báo công an- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an Hà Nội cho biết, mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 03/8/2025, anh Q (SN 1985) có lên mạng tìm trang web đen. Sau đó, anh Q nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục. Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Anh Q đã làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền là gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

- Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là “thủ tục” để nhận phần thưởng.

- Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

MT

