Người đàn ông tại Nghệ An lấy lại được toàn bộ số tiền bị mất trong tài khoản sau khi nhờ công an hỗ trợ

Trước đó, sáng 11/10/2024, Công an xã Diễn Hùng nhận được trình báo của anh T.Q.C. (sinh năm 1971, trú trên địa bàn). Theo trình bày của anh C., vào khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày, một số điện thoại lạ gọi cho anh tự xưng là Dũng, cán bộ Công an, thông báo anh chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đề nghị anh cài đặt để thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng, nếu không tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa.

Sau khi nhận điện thoại, anh C. hoàn toàn tin tưởng vì tài khoản định danh điện tử của anh mới cài đặt ở mức độ 1 và hiện trong tài khoản ngân hàng ViettinBank đang có một khoản tiền tiết kiệm của 02 vợ chồng chuẩn bị gửi con học đại học. Anh C. rất lo lắng về việc tài khoản bị sẽ bị khóa nên đã nhờ người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và được người này đề nghị cung cấp các thông tin như: Mã số định danh, ngày tháng năm sinh, số tài khoản ngân hàng, mã OTP...

Sau khi cung cấp các thông tin nói trên, anh C. phát hiện toàn bộ số tiền 55 triệu đồng trong tài khoản của mình đã "không cánh mà bay". Ngay lập tức, anh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh C., Công an xã Diễn Hùng đã trấn an tinh thần và giải thích anh đã bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hướng dẫn anh thực hiện các bước xác minh, phối hợp với ngân hàng nhằm ngăn chặn giao dịch. Đến chiều cùng ngày, anh C. đã nhận lại toàn bộ số tiền 55 triệu đồng nói trên.

Thông qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đặc biệt, khi có người tự xưng là cán bộ của các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân…) gọi điện thoại thông báo vụ việc liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền thanh toán chi phí…, người dân cần trình báo ngay với cơ quan Công để được hướng dẫn phòng ngừa.