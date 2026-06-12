Người đàn ông tử vong vì thiếu kali, bác sĩ nói thẳng: Mùa hè thà ăn ít thịt cũng không được quên 5 món

Khi nghe bác sĩ thông báo lý do chồng mình qua đời, bà Lý (Hà Nam, Trung Quốc) ngồi thụp xuống nền nhà bệnh viện lạnh ngắt. Bà khóc nức nở trong sự hối hận muộn màng. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng việc thiếu hụt một chất tưởng chừng nhỏ nhặt như kali lại có thể tước đi mạng sống của một con người nhanh đến thế.

Bi kịch từ sự chủ quan với hai chữ "thiếu kali"

Nạn nhân là một người đàn ông gần 60 tuổi, họ Lý, sinh sống tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Thời gian gần đây, ông Lý thường xuyên mệt mỏi, hay khát nước và thỉnh thoảng thấy khó chịu, tức nghẹn ở vùng ngực. Nghĩ rằng bản thân đã có tuổi, cộng thêm thời trẻ từng làm việc tay chân nặng nhọc tại xưởng vật liệu xây dựng và hút thuốc nhiều năm lại thêm hời tiết mùa hè oi bức nên mệt mỏi là dễ hiểu.

Cho đến một buổi tối, ông Lý đột ngột bị ngứa ran khắp chân tay. Ngay sau đó, toàn thân ông bủn rủn, không còn chút sức lực nào rồi chuyển sang đau tức ngực dữ dội, khó thở. Dù người nhà đã vội vã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện trung ương gần nhất, nhưng đội ngũ y bác sĩ không thể cứu ông thoát khỏi bàn tay tử thần.

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Bác sĩ Ngô Mậu Giang (Hà Nam, Trung Quốc) cho biết, nguyên nhân tử vong không phải do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ như gia đình suy đoán. Sự thật là điều chẳng ai ngờ đến: ông Lý bị thiếu kali máu nghiêm trọng dẫn đến ngừng tim.

Hóa ra từ hơn 1 năm trước, khi đi khám sức khỏe, ông Lý đã được bác sĩ cảnh báo về tình trạng thiếu kali và yêu cầu làm thêm xét nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, vì tiếc tiền và cho rằng phòng khám tư đang cố tình "vẽ dịch vụ", ông đã gạt đi.

Trong suy nghĩ của hai vợ chồng, chỉ có thiếu máu hay thiếu canxi mới nguy hiểm, còn thiếu kali thì chẳng có gì đáng lo. Sự thiếu hiểu biết này đã dẫn đến cái kết đau lòng. Giờ đây, ngồi bên di ảnh của chồng, bà Lý chỉ biết tự trách mình trong vô vọng.

Ít người cảnh giác với "sát thủ thầm lặng' mang tên thiếu kali máu

Theo chia sẻ của bác sĩ Ngô Mậu Giang, kali là một trong những khoáng chất thiết yếu bậc nhất, tham gia trực tiếp vào việc điều hòa nhịp tim, dẫn truyền tín hiệu thần kinh, co bóp cơ bắp và cân bằng dịch trong cơ thể. Thiếu kali có thể gây nhiều khó chịu, ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể. Cà nguy hiểm hơn khi hiện tượng này rất khó nhận biết ở giai đoạn đầu do các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

Bác sĩ Ngô nhắc nhở, nếu cơ thể xuất hiện từ 2 trong số 7 dấu hiệu cảnh báo sớm thiếu kali máu dưới đây, bạn cần đến bệnh viện kiểm tra điện giải máu ngay lập tức:

- Cơ thể mệt mỏi bải hoải, kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

- Bị chuột rút, co giật cơ lặp đi lặp lại, xuất hiện nhiều về đêm.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, có cảm giác đánh trống ngực không rõ lý do.

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- Táo bón kéo dài do nhu động ruột bị suy giảm chức năng.

- Yếu cơ, run rẩy tay chân, đứng không vững.

- Khó thở, hụt hơi ngay cả khi chỉ vận động nhẹ.

- Tê bì tay chân, có cảm giác châm chích như kim đâm dưới da.

5 thực phảm bổ sung kali vào mùa hè được bác sĩ khuyên dùng

Bác sĩ Ngô nhấn mạnh, việc bổ sung kali cần được thực hiện quanh năm nhưng đặc biệt quan trọng vào mùa hè. Bởi vì khi thời tiết nắng nóng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi khiến các khoáng chất bị thất thoát rất nhanh. Thêm vào đó, thói quen giải nhiệt bằng cà phê đá, nước ngọt hoặc ăn các món quá mặn ngày hè càng đẩy nhanh tốc độ đào thải kali ra khỏi cơ thể.

Để bảo vệ tim mạch trong mùa nóng, bác sĩ khuyên mọi người thà ăn ít thịt lại nhưng tuyệt đối không được quên 5 món đại bổ kali, vừa rẻ vừa dễ mua sau:

- Nước dừa: Được ví như loại nước điện giải tự nhiên tốt nhất. Nước dừa giúp bù lại lượng kali và chất lỏng kịp thời sau khi đổ mồ hôi. Phần cùi dừa cũng chứa nhiều năng lượng lành tính, dễ tiêu hóa.

- Chuối: Đây là loại trái cây đứng đầu về hàm lượng kali bình dân. Duy trì ăn một quả chuối mỗi ngày giúp ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp và ngăn ngừa tình trạng chuột rút hiệu quả.

- Rau muống: Loại rau quốc dân này cực kỳ giàu kali và chất xơ. Điểm cộng là rau muống vẫn giữ được lượng khoáng chất dồi dào sau khi nấu chín, giúp thanh nhiệt và phòng táo bón rất tốt.

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- Nấm sò (nấm bào ngư): Chứa hàm lượng kali dễ hấp thụ, lượng calo thấp nhưng lại giàu protein thực vật. Ăn nấm sò thường xuyên giúp cân bằng tỷ lệ natri - kali, giảm tác hại của muối lên hệ mạch máu.

- Đậu nành: Đậu nành và các chế phẩm quen thuộc như đậu phụ, sữa đậu nành là nguồn bù kali tuyệt vời cho mùa hè. Protein thực vật trong đậu nành rất lành tính, không gây áp lực cho thận và giúp bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.

Nhưng phải nhớ rằng, dù kali rất quan trọng nhưng nạp quá nhiều cũng gây nguy hiểm. Người trưởng thành chỉ nên bổ sung khoảng 3.500mg đến 4.700mg kali mỗi ngày từ thực phẩm tự nhiên. Việc dư thừa kali có thể phản tác dụng, gây loạn nhịp tim và đe dọa tính mạng, đặc biệt là đối với những người có tiền sử mắc bệnh thận.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Press, ETtoday