Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân phải kiểm tra ngay thông tin này trên VssID

Đại Phú | 23-05-2026 - 16:47 PM | Kinh tế số

BHXH Hà Nội đã xử lý việc đồng bộ nhầm dữ liệu trên VssID.

Người dân phải kiểm tra ngay thông tin này trên VssID - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Huệ (Hà Nội), khi tra cứu ứng dụng VssID, bà nhận thấy tài khoản của bà ghi nhận nhiều lần bà đi khám, chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT từ năm 2022 đến tháng 03/2026.

Tuy nhiên trên thực tế, trong khoảng thời gian đó bà Huệ không thực hiện bất kỳ hoạt động khám chữa bệnh nào như đã hiển thị trên hệ thống và bà không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin BHXH của bà.

Việc xuất hiện các thông tin không đúng khiến bà Huệ lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà về sau. Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh toàn bộ các lượt khám, chữa bệnh được ghi nhận trên hệ thống đối với mã số BHXH của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 16/5/2021, BHXH cơ sở Thanh Trì (trước là BHXH huyện Thanh Trì) đã đồng bộ nhầm mã số BHXH của bà Nguyễn Thị Huệ. Do đó, toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Nguyễn Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Ngày 22/4/2026, BHXH cơ sở Gia Lâm đã hủy đồng bộ và đồng bộ lại quá trình tham gia BHXH của bà Nguyễn Thị Huệ theo quy định.

BHXH cơ sở Đông Anh đã tra cứu toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Huệ mã số đang tham gia ở BHXH cơ sở Đông Anh hiện vào lịch sử khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID của bà Nguyễn Thị Huệ mã số BHXH đang tham gia ở BHXH cơ sở Gia Lâm.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VssID

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà sáng lập VinCSS cảnh báo bóng ma 'Q-Day' trên thị trường tiền số 1.500 tỷ USD: Tại sao Bitcoin đang ở mức 'Báo động đỏ'?

Nhà sáng lập VinCSS cảnh báo bóng ma 'Q-Day' trên thị trường tiền số 1.500 tỷ USD: Tại sao Bitcoin đang ở mức 'Báo động đỏ'? Nổi bật

Cảnh báo từ chuyên gia IBM: AI có thể "phản bội" và dâng toàn bộ bí mật kinh doanh cho đối thủ

Cảnh báo từ chuyên gia IBM: AI có thể "phản bội" và dâng toàn bộ bí mật kinh doanh cho đối thủ Nổi bật

SpaceX chi 2,8 tỷ USD mua turbine khí cho trung tâm dữ liệu AI

SpaceX chi 2,8 tỷ USD mua turbine khí cho trung tâm dữ liệu AI

16:30 , 23/05/2026
Cơ quan Thuế vừa có thông báo quan trọng đến người nộp thuế trên cả nước

Cơ quan Thuế vừa có thông báo quan trọng đến người nộp thuế trên cả nước

15:53 , 23/05/2026
Giá nhôm tăng vọt, startup AI Mỹ kiếm lời từ đống rác

Giá nhôm tăng vọt, startup AI Mỹ kiếm lời từ đống rác

15:39 , 23/05/2026
Sau hơn 2 tháng chuyển khoản thành công 53.513.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 phải đến công an trình báo

Sau hơn 2 tháng chuyển khoản thành công 53.513.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 phải đến công an trình báo

14:26 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên