Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ
23-11-2025 - 09:45 AM |
Xã hội
Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang phải gồng mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, những gian bếp nhỏ lại đỏ lửa suốt đêm. Từng đòn bánh chưng, thùng mì, gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng, gửi theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ.
Những ngày qua, tại điểm tiếp nhận 587 Quang Trung (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), không khí tất bật bắt đầu từ tờ mờ sáng. Người gói bánh chưng, người sắp xếp từng kiện hàng, kiểm tra từng bao hàng.
Mỗi thùng hàng đều được chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm như mì gói, gạo, nước uống, thuốc men… để kịp gửi vào vùng lũ Đắk Lắk và Gia Lai.
Đang ngồi phân từng phần quà, bà Nguyễn Thị Nghe (60 tuổi, trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, nhóm đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân Quảng Ngãi. Có người nghe tin đã chạy đến phụ giúp vận chuyển, sắp xếp đồ đạc. Có đơn vị mang đến xe tải sẵn sàng chở những chuyến hàng vào vùng lũ.
Rất đông người dân Quảng Ngãi đã đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung để gửi hàng, nhờ chuyển vào vùng lũ. Có người mang theo thức ăn, có người mang theo nước uống, các loại bánh, thuốc men… với mong muốn chuyển đến tay người cần nhanh nhất.
Chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) vừa đọc được lời kêu gọi đã tức tốc ra chợ mua mì, nước uống và bánh ngọt mang đến điểm tập kết. “Bà con đang gặp nạn, mình ở vùng an toàn càng phải san sẻ. Giúp được gì thì giúp, chỉ mong họ sớm vượt qua”, chị Phương nói.
Anh Nguyễn Thanh Bình (51 tuổi, thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng) cho biết, những ngày này, các nhóm "Thiện nguyện 0 đồng" ở Quảng Ngãi đều đang hướng về Gia Lai và Đắk Lắk. Tại đây, bà con cùng nhau gói bánh chưng, luộc trứng, chuẩn bị từng túi quà rồi gom lại thành những phần cứu trợ gọn gàng. "Bà con đem tới thứ chi cũng nhận, từ gạo, mì đến bánh trái tự làm. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trên ấy vơi bớt khó khăn", anh Bình chia sẻ.
Những nồi bánh chưng nóng hổi đợi được đưa vào hỗ trợ cho người dân vùng lũ Gia Lai và Đắk Lắk.
Tất bật chuyển bánh chưng, bánh tét lên xe để vào vùng lũ.
Từ hôm qua đến nay, hơn 10 chuyến hàng đầy ắp gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập, lũ.
Từ đồ ăn đến nhu yếu phẩm, tất cả đều được phân loại, đóng gói cẩn thận.
Anh Bình cho biết, từ hôm qua đến nay, mọi người đã nấu hơn 5 nồi bánh chưng. Tính từ lúc bắt đầu, hơn 10 chuyến hàng đầy gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập lũ. "Những xe hàng từ Quảng Ngãi vô sẽ tiếp tục nối dài, mong bà con vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống", anh Bình nói.
Các phần quà được chuẩn bị rất chu đáo.
Tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), người dân thay phiên thức xuyên đêm để nấu hơn 1.000 bánh chưng kịp gửi vào vùng ngập lũ.
Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn An Lộc Nam, xã Vạn Tường) đã đứng ra kết nối, vận động bà con đóng góp kinh phí và cùng nhau gói, nấu bánh chưng hỗ trợ đồng bào Gia Lai và Đắk Lắk.
"Lúc này đồ ăn là thứ thiết yếu nhất, nên chúng tôi quyết định gói bánh chưng gửi bà con vùng lũ", bà Thủy cho biết.
Từ chiều 20 - 22/11, bà con đã chuẩn bị gói và nấu được khoảng 1.000 chiếc bánh chưng.
Bên cạnh những chiếc bánh chưng người dân xã Vạn Tường còn đóng góp mua thêm nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ trực tiếp bà con vùng lũ, bao gồm: 50 thùng nước uống, 20 thùng sữa tươi, 100 bánh mì ngọt, 200 bịch phồng tôm, cùng nhiều loại bánh khác…
Dự kiến sáng ngày 23/11 đoàn sẽ vào các tỉnh để hỗ trợ bà con vùng lũ.
Theo Nguyễn Ngọc
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nguoi-dan-quang-ngai-noi-lua-sang-dem-nau-banh-chung-soan-thuc-pham-gui-vung-lu-post1798549.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM