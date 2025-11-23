Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

Anh Nguyễn Thanh Bình (51 tuổi, thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng) cho biết, những ngày này, các nhóm "Thiện nguyện 0 đồng" ở Quảng Ngãi đều đang hướng về Gia Lai và Đắk Lắk. Tại đây, bà con cùng nhau gói bánh chưng﻿, luộc trứng, chuẩn bị từng túi quà rồi gom lại thành những phần cứu trợ gọn gàng. "Bà con đem tới thứ chi cũng nhận, từ gạo, mì đến bánh trái tự làm. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trên ấy vơi bớt khó khăn", anh Bình chia sẻ.