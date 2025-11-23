Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ

23-11-2025 - 09:45 AM | Xã hội

Những ngày qua, khi Đắk Lắk và Gia Lai đang phải gồng mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, những gian bếp nhỏ lại đỏ lửa suốt đêm. Từng đòn bánh chưng, thùng mì, gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng, gửi theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 1.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 2.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 3.

Những ngày qua, tại điểm tiếp nhận 587 Quang Trung (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), không khí tất bật bắt đầu từ tờ mờ sáng. Người gói bánh chưng, người sắp xếp từng kiện hàng, kiểm tra từng bao hàng.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 4.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 5.

Mỗi thùng hàng đều được chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm như mì gói, gạo, nước uống, thuốc men… để kịp gửi vào vùng lũ Đắk Lắk và Gia Lai.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 6.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 7.

Đang ngồi phân từng phần quà, bà Nguyễn Thị Nghe (60 tuổi, trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, nhóm đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân Quảng Ngãi. Có người nghe tin đã chạy đến phụ giúp vận chuyển, sắp xếp đồ đạc. Có đơn vị mang đến xe tải sẵn sàng chở những chuyến hàng vào vùng lũ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 8.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 9.

Rất đông người dân Quảng Ngãi đã đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung để gửi hàng, nhờ chuyển vào vùng lũ. Có người mang theo thức ăn, có người mang theo nước uống, các loại bánh, thuốc men… với mong muốn chuyển đến tay người cần nhanh nhất.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 10.

Chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) vừa đọc được lời kêu gọi đã tức tốc ra chợ mua mì, nước uống và bánh ngọt mang đến điểm tập kết. “Bà con đang gặp nạn, mình ở vùng an toàn càng phải san sẻ. Giúp được gì thì giúp, chỉ mong họ sớm vượt qua”, chị Phương nói.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 11.

Anh Nguyễn Thanh Bình (51 tuổi, thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng) cho biết, những ngày này, các nhóm "Thiện nguyện 0 đồng" ở Quảng Ngãi đều đang hướng về Gia Lai và Đắk Lắk. Tại đây, bà con cùng nhau gói bánh chưng﻿, luộc trứng, chuẩn bị từng túi quà rồi gom lại thành những phần cứu trợ gọn gàng. "Bà con đem tới thứ chi cũng nhận, từ gạo, mì đến bánh trái tự làm. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trên ấy vơi bớt khó khăn", anh Bình chia sẻ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 12.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 13.

Những nồi bánh chưng nóng hổi đợi được đưa vào hỗ trợ cho người dân vùng lũ Gia Lai và Đắk Lắk.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 14.

Tất bật chuyển bánh chưng, bánh tét lên xe để vào vùng lũ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 15.

Từ hôm qua đến nay, hơn 10 chuyến hàng đầy ắp gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập, lũ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 16.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 17.

Từ đồ ăn đến nhu yếu phẩm, tất cả đều được phân loại, đóng gói cẩn thận.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 18.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 19.

Anh Bình cho biết, từ hôm qua đến nay, mọi người đã nấu hơn 5 nồi bánh chưng. Tính từ lúc bắt đầu, hơn 10 chuyến hàng đầy gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập lũ. "Những xe hàng từ Quảng Ngãi vô sẽ tiếp tục nối dài, mong bà con vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống", anh Bình nói.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 20.

Các phần quà được chuẩn bị rất chu đáo.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 21.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 22.

Tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), người dân thay phiên thức xuyên đêm để nấu hơn 1.000 bánh chưng kịp gửi vào vùng ngập lũ.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 23.

Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn An Lộc Nam, xã Vạn Tường) đã đứng ra kết nối, vận động bà con đóng góp kinh phí và cùng nhau gói, nấu bánh chưng hỗ trợ đồng bào Gia Lai và Đắk Lắk.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 24.

"Lúc này đồ ăn là thứ thiết yếu nhất, nên chúng tôi quyết định gói bánh chưng gửi bà con vùng lũ", bà Thủy cho biết.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 25.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 26.

Từ chiều 20 - 22/11, bà con đã chuẩn bị gói và nấu được khoảng 1.000 chiếc bánh chưng.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 27.

Bên cạnh những chiếc bánh chưng người dân xã Vạn Tường còn đóng góp mua thêm nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ trực tiếp bà con vùng lũ, bao gồm: 50 thùng nước uống, 20 thùng sữa tươi, 100 bánh mì ngọt, 200 bịch phồng tôm, cùng nhiều loại bánh khác…

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 28.

Người dân Quảng Ngãi nổi lửa sáng đêm nấu bánh chưng, soạn thực phẩm gửi vùng lũ- Ảnh 29.

Dự kiến sáng ngày 23/11 đoàn sẽ vào các tỉnh để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu

Thông báo nóng tới tất cả người dân đang dùng hộ chiếu Nổi bật

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu Nổi bật

Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an ở 3 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an ở 3 tỉnh

09:33 , 23/11/2025
Tang thương Hòa Thịnh

Tang thương Hòa Thịnh

09:16 , 23/11/2025
Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH

08:59 , 23/11/2025
Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

08:42 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên