Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng xác định hạ tầng giao thông là “bệ phóng” then chốt. Đây được coi là nền tảng cho sự chuyển mình mạnh mẽ về không gian đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Người dân thành phố Đà Nẵng sẽ vui mừng khi biết thông tin này- Ảnh 1.

Sau sáp nhập, yêu cầu về kết nối lại càng trở nên quan trọng, vì thế thành phố Đà Nẵng đã xác định hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo động lực tăng trưởng mới.

Những năm trở lại đây, nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư đã làm thay đổi căn bản diện mạo thành phố như: Xao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tuyến ven biển nối liền chuỗi đô thị và du lịch; các trục quốc lộ 14B, 14G, 14E được mở rộng, cùng hệ thống cầu lớn như Hòa Cầm, Nguyễn Tri Phương, Cửa Đại, Thạch Bích và Quảng Đà.

Vùng ven biển phía đông nổi bật với trục Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân, cùng tuyến Võ Chí Công dài 69 km từ Hội An đến Chu Lai, được ví như “trục du lịch vàng”.

Vùng phía tây, cao tốc La Sơn - Hòa Liên - Túy Loan đã mở ra không gian cho công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Trong khi đó, vùng trung du - miền núi có quốc lộ 40B và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đang tạo động lực phát triển nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và du lịch sinh thái.

Những tuyến cao tốc, trục ven biển, cầu vượt… đã làm thay đổi diện mạo đô thị - nông thôn. Đồng thời, mở ra không gian kết nối liên vùng, nâng cao đời sống người dân và khẳng định vị thế trung tâm của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung.

Việc phát triển hạ tầng chiến lược được xem là “nam châm” hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cảng biển, sân bay, cao tốc, các tuyến logistics được mở rộng đã tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội, đưa Đà Nẵng thành cửa ngõ giao thương quốc tế miền Trung.

Khu kinh tế mở Chu Lai, từng là “thủ phủ công nghiệp” của tỉnh Quảng Nam (cũ), nay hưởng lợi lớn từ hạ tầng kết nối cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai vớicao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, La Sơn - Túy Loan và tuyến ven biển.

Ở phía bắc, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái số hiện đại, thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Với hạ tầng giao thông, viễn thông và logistics đồng bộ, nơi đây được kỳ vọng trở thành “thung lũng Silicon” miền Trung.

Đặc biệt, thành phố đang triển khai xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng với cơ chế đặc thù, kết nối cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế và các khu công nghiệp. Đây sẽ là mô hình thử nghiệm kinh tế mới, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao gắn với logistics, tài chính, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, trong giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng ưu tiên loạt công trình chiến lược như: Xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, tuyến vành đai ven biển và đặc biệt là các khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Những dự án nêu trên được kỳ vọng sẽ là cú hích đưa thành phố Đà Nẵng mới trở thành trung tâm logistics, giao thương, tài chính của khu vực.

Có thể thấy hạ tầng chính là nền móng định hình diện mạo mới cho Đà Nẵng sau sáp nhập. Những cây cầu, tuyến đường được nối thông không chỉ là biểu tượng đổi thay mà còn minh chứng cho quyết tâm phát triển bền vững của thành phố.

