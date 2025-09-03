Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rao bán lô đất đẹp cả năm vẫn ế, khách đến xem ép giá chỉ vì cột điện chắn trước mặt

03-09-2025 - 07:19 AM | Bất động sản

Trên thị trường bất động sản, nhiều lô đất dù sở hữu vị trí thuận lợi, vuông vắn, pháp lý rõ ràng nhưng vẫn ế, chỉ vì tồn tại một chi tiết tưởng nhỏ mà lại có tác động rất lớn.

Rao bán lô đất đẹp cả năm vẫn ế, khách đến xem ép giá chỉ vì cột điện chắn trước mặt- Ảnh 1.

Nhiều người vẫn nghĩ, một lô đất đẹp với mặt tiền rộng, vị trí ngay đường lớn, lại vuông vắn từng tấc thì chỉ cần rao là sẽ có người mua ngay. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Một chủ nhà ngậm ngùi chia sẻ: “Lô đất của tôi vị trí thì đẹp, pháp lý rõ ràng, ai đến xem cũng khen vuông vắn. Thế nhưng rao bán cả năm trời vẫn chưa xong. Khách đến xem thì nhiều, nhưng bước ra là lắc đầu, người nào ưng lắm cũng chỉ trả giá thấp hơn hẳn so với thị trường”.

Theo lời vị chủ đất, nguyên nhân nằm ở một chi tiết là cột điện án ngữ ngay trước cửa.

Rao bán lô đất đẹp cả năm vẫn ế, khách đến xem ép giá chỉ vì cột điện chắn trước mặt- Ảnh 2.

Vậy vì sao cột điện trước đất lại thành điểm trừ lớn?

Ở khía cạnh công năng sử dụng, cột điện đặt trước cửa nhà không chỉ ảnh hưởng đến “mất thẩm mỹ”, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh hoạt cũng như khai thác giá trị bất động sản:

Cản trở lối ra vào: Đối với những lô đất có mặt tiền hạn chế, việc có cột điện án ngữ khiến gia chủ gặp khó khăn trong việc thiết kế cổng ra vào hoặc mặt bằng kinh doanh.

Giảm giá trị thương mại: Với những mảnh đất mặt phố, cột điện trước cửa gần như làm “mất điểm” trong mắt khách thuê hoặc nhà đầu tư. Khi xây dựng một cửa hàng, quán cà phê hay văn phòng thường ưu tiên sự thoáng đãng, dễ nhìn, dễ tiếp cận – điều mà cột điện chắn trước mặt hoàn toàn đi ngược lại.

Ảnh hưởng an toàn: Nhiều người ngại sống cạnh cột điện vì lo rủi ro chập cháy, nhất là vào mùa mưa bão khi dây điện có thể đứt hoặc gây nguy hiểm. Các gia đình có trẻ nhỏ lại càng dè chừng.

Hạn chế thiết kế nhà cửa: Khi xây dựng, chủ nhà thường phải thay đổi bản vẽ, lùi cổng hoặc thêm chi tiết phụ trợ để tránh vướng cột điện. Điều này khiến chi phí xây dựng tăng thêm, đồng thời làm mất sự cân đối trong tổng thể kiến trúc.

Về mặt phong thủy hay kiến trúc, mặt tiền trước nhà rất quan trọng. Theo đó, phần phía trước ngôi nhà cần được giữ quang đãng, không bị các vật che chắn vì sẽ làm giảm tầm nhìn của gia chủ cũng như ngăn cản sự lưu thông của luồng khí tốt.

Một cột điện sừng sững trước cửa khiến nhiều người có cảm giác bức bí, nặng nề, giống như bị “bịt lối” cả về tinh thần lẫn công năng sử dụng. Chính yếu tố tâm lý này làm nhiều người mua, dù có thích vị trí hay giá cả, vẫn chùn bước khi quyết định xuống tiền.

Rao bán lô đất đẹp cả năm vẫn ế, khách đến xem ép giá chỉ vì cột điện chắn trước mặt- Ảnh 3.

Câu chuyện trên cho thấy giá trị bất động sản không chỉ nằm ở diện tích, vị trí hay pháp lý, mà còn ở những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ như hạ tầng xung quanh. Một chi tiết như cột điện, trạm biến áp… đều có thể làm thay đổi quyết định của khách hàng, thậm chí khiến một giao dịch mất đi hàng trăm đến hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng cột điện trước nhà không hẳn lúc nào cũng là “điểm trừ” cho một bất động sản. Đối với nhiều người ít quan tâm đến phong thủy hoặc không quá khắt khe về yếu tố thẩm mỹ, đây lại được xem là cơ hội để mua một lô đất có vị trí đẹp, vuông vắn, pháp lý rõ ràng… với mức giá dễ chịu hơn so với mặt bằng chung trong khu vực.

Nếu biết cách xử lý trong thiết kế – như bố trí cổng hợp lý, tạo khoảng đệm xanh, hoặc tận dụng không gian cho các mục đích phụ trợ – thì những bất lợi từ cột điện có thể được giảm thiểu đáng kể.


