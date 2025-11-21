Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại các tỉnh TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Người dân TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lưu ý!- Ảnh 1.

Theo thông tin mới nhất vào lúc 21h30 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 21 giờ ngày 19/11 đến 21 giờ ngày 20/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Núi Thành 131,6mm (Đà Nẵng); Sa Huỳnh 145,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Mỹ Thuận 222,2mm (Gia Lai); Sông Hinh 319,6mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 613,2mm (Khánh Hoà); Đạ Chais2 106,6mm (Lâm Đồng); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng từ 5- 15mm, có nơi trên 40mm; Đắk Lắk, Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại các tỉnh TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Người dân TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lưu ý!- Ảnh 2.

Trong đó, ﻿ ﻿cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do ﻿ ﻿ mưa lũ hoặc dòng chảy tại Khánh Hoà (Cấp 1), Đắk Lắk (Cấp 2).

Trước tình ﻿đó, kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.﻿

Hướng dẫn tra cứu﻿ thông tin cảnh báo về lũ quét, sạt lở

Trong bối cảnh nhiều cơn bão hiện nay diễn biến phức tạp, việc tiếp cận thông tin thời tiết theo thời gian thực không chỉ giúp người dân chuẩn bị ứng phó kịp thời mà còn giảm thiểu rủi ro về người và tài sản.

Hiện nay, có nhiều nền tảng số và ứng dụng miễn phí cho phép theo dõi tình hình mưa bão, ngập lụt một cách trực quan. Theo đó, Hệ thống cảnh báo lũ quét – sạt lở đất của Cục Khí tượng Thủy văn được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu thời gian thực về mưa, dòng chảy và mức độ nguy cơ trên từng khu vực.

Người dân TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lưu ý!- Ảnh 3.

Theo đó, Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Trang chủ sẽ hiển thị bản đồ tương tác cùng các lớp dữ liệu thời tiết – thủy văn trên toàn quốc. Phần lớn thông tin có thể xem trực tiếp mà không cần đăng nhập. Người dân có thể theo dõi để chủ động phòng tránh.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

