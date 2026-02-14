Người dân ùn ùn mua sắm Tết, siêu thị ở Hà Nội 'không lối thoát'

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi được nghỉ làm, chị đã tranh thủ đi mua sắm Tết và mất 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể ra khỏi siêu thị. "Có cảm giác mọi người đều đi mua sắm trong tối nay để những ngày tới được thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa. Vì thế siêu thị nào hôm nay cũng rất đông. Nhiều lúc chờ quá lâu tôi định quay về, đến chỗ khác mua. Nhưng đoán là từ giờ đến Tết, chỗ nào cũng quá tải nên tôi lại cố chờ", chị Hà chia sẻ.