Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng với chợ lá dong 'mỗi năm mở một lần' ở TPHCM

14-02-2026 - 05:31 AM | Thị trường

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chợ lá dong tại Ngã ba Ông Tạ (TPHCM) rơi vào cảnh vắng vẻ bất thường. Lượng khách giảm mạnh, nhiều sạp nghỉ bán, số quầy còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không khí mua bán trầm lắng trái ngược hẳn sự nhộn nhịp quen thuộc của những mùa Tết trước.

Ngày 13/2, chợ lá dong nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bảy Hiền, TPHCM) gần như chỉ có người bán, vắng hẳn người mua. "Trước đây, sau rằm tháng Chạp, chợ đã nhộn nhịp ngày đêm, nhưng giờ đã 25-26 tháng Chạp rồi mà vẫn ế ẩm; khách đến thưa thớt và chỉ mua số lượng nhỏ" - một tiểu thương bán lá dong cho biết.

Hiện tại, chợ chỉ còn khoảng 5-7 sạp, chủ yếu là các tiểu thương gắn bó lâu năm, chuyên bán sỉ cho lò bánh và doanh nghiệp đặt bánh biếu, bên cạnh bán lẻ cho người dân.

Theo các tiểu thương, giá lá dong cơ bản vẫn ổn định, thậm chí còn rẻ hơn so với năm ngoái. Cụ thể, lá đại (loại lớn) có giá 140.000-150.000 đồng/bó (50 lá); các loại nhỏ hơn dao động từ 40.000-100.000 đồng/bó.

Thậm chí có nơi để hẳn bảng giá chỉ 20.000 đồng/bó. Tuy nhiên, khi khách mua đến hỏi mới biết đây là giá bán lá lót. Còn các loại dây lạt 10.000-20.000 đồng/bó, khuôn từ 20.000-60.000 đồng/chiếc.

Đa số người bán lá dong ở chợ này đều có tuổi nghề trên 20 năm, nhưng chưa bao giờ họ thấy vắng khách như năm nay. "Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên gói bánh ít lại. Gần đây, thịt heo, gạo nếp... cũng tăng giá nên các gia đình nếu có gói bánh chưng cũng chỉ cũng dùng trong gia đình, không gói để biếu tặng nhiều như trước. Các lò bánh cũng gói ít lại vì khách đặt hàng ít... Những nguyên nhân đó làm chợ lá dong ngày càng vắng khách hơn" - bà Thu, tiểu thương bán lá dong nói.

Lá dong được thu mua từ Đồng Nai, Lâm Đồng; lá chuối chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, vận chuyển về trong ngày để đảm bảo độ tươi. Trong thời gian chờ khách, tiểu thương cắt xén để lá đẹp hơn, tưới nước để lá không bị héo.

Những dãy hàng kinh doanh lá dong vắng vẻ. Tiểu thương vừa trông hàng, vừa lướt điện thoại giết thời gian. "Mặt hàng nào còn bán online được, chứ lá dong là khó bởi khách mua phải ra chợ lựa từng lá để phù hợp với chiếc bánh chưng họ muốn gói. Tôi cũng từng nhờ con cháu đưa lá dong lên mạng nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Nếu tới chiều 28 Tết mà tình hình chợ vẫn thế này thì năm nay ôm chắc cục lỗ" - bà Phương (57 tuổi) lo lắng.

Lâu lâu cũng có một vài khách đến lựa lá, gói gọn cột lên xe chở về nhà. "Bánh chưng nấu sẵn bán ở chợ rất nhiều, nhưng tôi muốn chính tay mình gói bánh cùng con cháu trong gia đình. Tôi muốn gìn giữ cách gói bánh chưng ngày Tết cho các con" - ông Bình (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.

Dù quy mô chợ bị thu hẹp, chợ lá dong ông Tạ vẫn là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến. Các tiểu thương cũng nói rằng, sang năm vẫn tiếp tục mang lá dong đến TPHCM bán Tết. Với họ, đó không chỉ là cái nghề mà còn là cả tuổi xuân, là ký ức, là hy vọng muốn giữ thói quen gói bánh chưng, bánh tét - một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền Việt Nam

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Theo Phương Vy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ: Chúng tôi mang về cho Venezuela 5 tỷ USD trong vài tháng

Mỹ: Chúng tôi mang về cho Venezuela 5 tỷ USD trong vài tháng Nổi bật

Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, khách ruột của gạo Việt lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, 1 triệu tấn sẽ xuất đi những đâu?

Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, khách ruột của gạo Việt lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, 1 triệu tấn sẽ xuất đi những đâu? Nổi bật

SUV cỡ B tầm giá 700 triệu đồng: Mẫu xe duy nhất bán gần 2.500 chiếc trong tháng 1 'đọ sức' với 4 mẫu xe Nhật - Hàn

SUV cỡ B tầm giá 700 triệu đồng: Mẫu xe duy nhất bán gần 2.500 chiếc trong tháng 1 'đọ sức' với 4 mẫu xe Nhật - Hàn

00:01 , 14/02/2026
Thi công liên tục hơn 1.560 ngày đêm, một quốc gia khoét núi, băng rừng tạo nên kỳ tích vô song

Thi công liên tục hơn 1.560 ngày đêm, một quốc gia khoét núi, băng rừng tạo nên kỳ tích vô song

21:46 , 13/02/2026
Đây là mẫu điện thoại cực kỳ giữ giá sau 5 năm sử dụng: Vẫn đáng mua nhất thị trường

Đây là mẫu điện thoại cực kỳ giữ giá sau 5 năm sử dụng: Vẫn đáng mua nhất thị trường

18:36 , 13/02/2026
Đào đông khoe sắc đỏ rực đón Tết, giá lên đến vài trăm triệu đồng

Đào đông khoe sắc đỏ rực đón Tết, giá lên đến vài trăm triệu đồng

16:45 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên