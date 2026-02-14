Ngỡ ngàng với chợ lá dong 'mỗi năm mở một lần' ở TPHCM

Đa số người bán lá dong ở chợ này đều có tuổi nghề trên 20 năm, nhưng chưa bao giờ họ thấy vắng khách như năm nay. "Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên gói bánh ít lại. Gần đây, thịt heo, gạo nếp... cũng tăng giá nên các gia đình nếu có gói bánh chưng cũng chỉ cũng dùng trong gia đình, không gói để biếu tặng nhiều như trước. Các lò bánh cũng gói ít lại vì khách đặt hàng ít... Những nguyên nhân đó làm chợ lá dong ngày càng vắng khách hơn" - bà Thu, tiểu thương bán lá dong nói.