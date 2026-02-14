Ngỡ ngàng với chợ lá dong 'mỗi năm mở một lần' ở TPHCM
Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chợ lá dong tại Ngã ba Ông Tạ (TPHCM) rơi vào cảnh vắng vẻ bất thường. Lượng khách giảm mạnh, nhiều sạp nghỉ bán, số quầy còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không khí mua bán trầm lắng trái ngược hẳn sự nhộn nhịp quen thuộc của những mùa Tết trước.
12-02-2026
12-02-2026
10-02-2026
Ngày 13/2, chợ lá dong nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bảy Hiền, TPHCM) gần như chỉ có người bán, vắng hẳn người mua. "Trước đây, sau rằm tháng Chạp, chợ đã nhộn nhịp ngày đêm, nhưng giờ đã 25-26 tháng Chạp rồi mà vẫn ế ẩm; khách đến thưa thớt và chỉ mua số lượng nhỏ" - một tiểu thương bán lá dong cho biết.
Hiện tại, chợ chỉ còn khoảng 5-7 sạp, chủ yếu là các tiểu thương gắn bó lâu năm, chuyên bán sỉ cho lò bánh và doanh nghiệp đặt bánh biếu, bên cạnh bán lẻ cho người dân.
Theo các tiểu thương, giá lá dong cơ bản vẫn ổn định, thậm chí còn rẻ hơn so với năm ngoái. Cụ thể, lá đại (loại lớn) có giá 140.000-150.000 đồng/bó (50 lá); các loại nhỏ hơn dao động từ 40.000-100.000 đồng/bó.
Thậm chí có nơi để hẳn bảng giá chỉ 20.000 đồng/bó. Tuy nhiên, khi khách mua đến hỏi mới biết đây là giá bán lá lót. Còn các loại dây lạt 10.000-20.000 đồng/bó, khuôn từ 20.000-60.000 đồng/chiếc.
Đa số người bán lá dong ở chợ này đều có tuổi nghề trên 20 năm, nhưng chưa bao giờ họ thấy vắng khách như năm nay. "Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên gói bánh ít lại. Gần đây, thịt heo, gạo nếp... cũng tăng giá nên các gia đình nếu có gói bánh chưng cũng chỉ cũng dùng trong gia đình, không gói để biếu tặng nhiều như trước. Các lò bánh cũng gói ít lại vì khách đặt hàng ít... Những nguyên nhân đó làm chợ lá dong ngày càng vắng khách hơn" - bà Thu, tiểu thương bán lá dong nói.
Lá dong được thu mua từ Đồng Nai, Lâm Đồng; lá chuối chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, vận chuyển về trong ngày để đảm bảo độ tươi. Trong thời gian chờ khách, tiểu thương cắt xén để lá đẹp hơn, tưới nước để lá không bị héo.
Những dãy hàng kinh doanh lá dong vắng vẻ. Tiểu thương vừa trông hàng, vừa lướt điện thoại giết thời gian. "Mặt hàng nào còn bán online được, chứ lá dong là khó bởi khách mua phải ra chợ lựa từng lá để phù hợp với chiếc bánh chưng họ muốn gói. Tôi cũng từng nhờ con cháu đưa lá dong lên mạng nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Nếu tới chiều 28 Tết mà tình hình chợ vẫn thế này thì năm nay ôm chắc cục lỗ" - bà Phương (57 tuổi) lo lắng.
Lâu lâu cũng có một vài khách đến lựa lá, gói gọn cột lên xe chở về nhà. "Bánh chưng nấu sẵn bán ở chợ rất nhiều, nhưng tôi muốn chính tay mình gói bánh cùng con cháu trong gia đình. Tôi muốn gìn giữ cách gói bánh chưng ngày Tết cho các con" - ông Bình (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.
Dù quy mô chợ bị thu hẹp, chợ lá dong ông Tạ vẫn là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến. Các tiểu thương cũng nói rằng, sang năm vẫn tiếp tục mang lá dong đến TPHCM bán Tết. Với họ, đó không chỉ là cái nghề mà còn là cả tuổi xuân, là ký ức, là hy vọng muốn giữ thói quen gói bánh chưng, bánh tét - một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền Việt Nam
Theo Phương Vy
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/ngo-ngang-voi-cho-la-dong-moi-nam-mo-mot-lan-o-tphcm-post1820736.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM