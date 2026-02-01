Dựa trên số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm xe gầm cao đô thị SUV cỡ B.

Trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất, VinFast VF 6 đang tạm thời chiếm giữ vị trí dẫn đầu với doanh số đạt 2.485 xe. Con số này vượt xa các đối thủ xếp sau trong bảng xếp hạng doanh số tháng.

Sự phổ biến của mẫu xe điện VinFast này đến từ chi phí vận hành thấp (miễn phí sạc đến 2029), các ưu đãi và hệ thống trạm sạc đang được triển khai rộng rãi - hơn 150.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện.

Xếp ngay sau mẫu xe điện VinFast là các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong quen thuộc. Mitsubishi Xforce đạt mức tiêu thụ 1.666 xe, khẳng định vị thế là mẫu xe xăng được ưa chuộng nhất phân khúc.

Hyundai Creta và Toyota Yaris Cross cũng duy trì phong độ ổn định với doanh số lần lượt là 1.222 xe và 1.150 xe. Trong khi đó, KIA Seltos giữ vị trí thứ năm với 1.058 xe được bán ra thị trường.

VinFast VF6 vẫn đang là vua phân khúc.

Tổng lượng xe tiêu thụ của nhóm dẫn đầu cho thấy nhu cầu sở hữu xe gầm cao trong tầm giá 700 triệu đồng của khách hàng Việt Nam vẫn đang ở mức rất cao.

Nhìn vào bức tranh về doanh số, có thể thấy thị trường xe SUV cỡ B tầm giá 700 triệu hiện nay đang phân hóa thành hai thái cực rõ rệt dựa trên nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Một nhóm khách hàng ưu tiên tối ưu hóa chi phí vận hành hằng ngày đã tìm đến các dòng xe thuần điện như VinFast VF 6. Đối với nhóm người dùng này, việc không phải chi trả cho nhiên liệu xăng và tận dụng hệ thống sạc công cộng là ưu điểm quyết định.

Ngược lại, một bộ phận lớn khách hàng vẫn đặt niềm tin vào sự linh hoạt của các dòng xe xăng truyền thống như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross. Những mẫu xe xăng này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài, đặc biệt là trong các hành trình về quê hoặc đi du lịch xuyên Việt dịp Tết mà không cần tính toán lộ trình trạm sạc.

Tuy chưa thể lật đổ sự thống trị của VinFast VF6 nhưng Mitsubishi Xforce vẫn là gà đẻ trứng vàng của hãng xe đến từ Nhật Bản.

Khoảng sáng gầm xe tốt của các dòng xe xăng cũng giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau ở các vùng tỉnh lẻ. Các nhà sản xuất xe xăng cũng liên tục cập nhật các tính năng an toàn hỗ trợ lái để tăng sức cạnh tranh trước sự lấn lướt của xe điện.

Sự phân chia này cho thấy tâm lý mua sắm của người tiêu dùng đã trở nên thực dụng hơn. Khách hàng không còn lựa chọn xe chỉ dựa trên thương hiệu mà căn cứ sát sao vào điều kiện sử dụng thực tế của gia đình.

Những mẫu xe có doanh số tốt đều là những cái tên giải quyết được bài toán về không gian sử dụng, trang bị an toàn và mức giá tiếp cận phù hợp với thu nhập của số đông.