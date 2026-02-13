Mỹ: Chúng tôi mang về cho Venezuela 5 tỷ USD trong vài tháng

Việc bán dầu của Venezuela, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ trong năm tuần qua, dự kiến mang về 5 tỷ đô la trong vài tháng tới, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.

“Doanh thu hôm nay đã vượt quá một tỷ đô la, và trên thực tế, chúng tôi có các thỏa thuận ngắn hạn trong vài tháng tới sẽ mang về thêm 5 tỷ đô la nữa,” Bộ trưởng Wright nói trong cuộc phỏng vấn trong chuyến thăm lịch sử tới Venezuela để gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez.

Hoa Kỳ đã chuyển 500 triệu đô la tiền thu được từ việc bán dầu thô của Venezuela cho Caracas, sau thỏa thuận được hai chính phủ đạt được vào tháng Giêng.

Tất cả số tiền từ việc bán dầu, do các nhà kinh doanh hàng hóa hàng đầu Vitol và Trafigura xử lý, đều được chuyển về Venezuela từ một tài khoản do Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát, Bộ trưởng Chris nói với NBC News.

Còn rất nhiều việc phải làm và cần có những khoản đầu tư khổng lồ để Venezuela khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của mình, “Nhưng nó đang trên con đường trở thành một điểm đến đầu tư,” Bộ trưởng Wright nói với NBC News.

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump với các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Nhà Trắng tháng trước, Giám đốc điều hành của ExxonMobil, Darren Woods, cho biết: “Nếu chúng ta nhìn vào các cấu trúc pháp lý và thương mại hiện hành ở Venezuela, thì hiện nay việc đầu tư vào nước này là không khả thi.”

Trong chuyến thăm Venezuela, Ngoại trưởng Chris Wright cho biết hồi đầu tuần rằng sản lượng dầu thô của Venezuela có thể tăng mạnh ngay trong năm nay.

“Năm nay, chúng ta có thể thúc đẩy sự gia tăng đáng kể sản lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và điện năng của Venezuela,” quan chức Mỹ nói.

Bình luận về sự thay đổi gần đây trong luật dầu mỏ của Venezuela, Wright cho biết đó là “một bước tiến có ý nghĩa đúng hướng”, theo trích dẫn của AP, nhưng “có lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng để khuyến khích dòng vốn lớn.”