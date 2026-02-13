Giá rẻ khó tin: Hoa Tết chỉ 20.000 đồng/chậu ở TPHCM

Giá cực mềm, khách mua chục chậu mai về chơi Tết với giá chỉ ngót nghét tầm 1 triệu đồng. "Mai này do chính gia đình tôi ươm trồng, sau đó tự đưa lên thành phố bán không qua trung gian. Tới đây được chợ Bình Điền miễn phí mặt bằng nên mình bán giá mềm cho khách. Tôi mới cập chợ được vài giờ nhưng đã bán được kha khá rồi, mừng lắm" - một nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long phấn khởi