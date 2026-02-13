Thi công liên tục hơn 1.560 ngày đêm, một quốc gia khoét núi, băng rừng tạo nên kỳ tích vô song

Cuối năm 2025, chương trình đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng khi hầm Di Lương đã được hoàn thành sau hơn 1.560 ngày xây dựng. Đây là đường hầm dài nhất được xây dựng cho các tuyến đường sắt nào có tốc độ 350 km/giờ. Sự kiện này đặt nền móng cho việc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Côn Minh.

Tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ chạy tàu 350km/giờ này dài khoảng 700km, gồm 21 ga, xuất phát từ ga Trùng Khánh Tây đi qua các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu đến ga cuối Côn Minh Nam của tỉnh Vân Nam.

Phá vỡ giới hạn

Hầm Di Lương, nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trải dài 24,8 km và được thiết kế cho các đoàn tàu chạy với tốc độ 350 km/giờ. Với độ sâu tối đa 920 mét và bố trí hai đường hầm, một đường ray, đây là đường hầm đường sắt cao tốc dài nhất và nhanh nhất của Trung Quốc đã được hoàn thành.

Đường hầm xuyên qua trung tâm dãy núi Ô Mông, một khu vực có địa hình dốc và địa chất vô cùng phức tạp. Các nhà thầu xây dựng đã phải đối mặt với hàng loạt điều kiện khắc nghiệt bao gồm nổ đá, nhiệt độ cao, nước tràn vào, lũ bùn, biến dạng đá mềm nghiêm trọng và ứng suất cao, khiến dự án thuộc loại rủi ro cao nhất và làm cho việc xây dựng trở nên vô cùng khó khăn.

Ông Rao Shengbin, Giám đốc dự án đường sắt cao tốc thuộc Tập đoàn Công trình Cầu đường sắt Trung Quốc, cho biết nhóm dự án đã sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh tích hợp kết hợp làm mát bằng đá. Hệ thống này có tác dụng thông gió thông minh và phun sương để giữ cho đường hầm ở nhiệt độ khoảng 30°C, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân và thiết bị.

Nhóm cũng đã phát triển một hệ thống thoát nước ba chiều với các trạm bơm phối hợp, giám sát thông minh, hệ thống dự phòng khẩn cấp và tách nước thải. Với các máy bơm công suất cao hoạt động song song, đường hầm có thể thoát tới 345.000 mét khối nước mỗi ngày, cung cấp một giải pháp mới cho việc thoát nước trên dốc trong việc xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng thuật toán công nghệ số để nghiên cứu mô hình địa chất phức tạp như biến dạng địa hình, hình thành nhũ đá... Đơn vị thi công đã được công nhận ba quyền sở hữu trí tuệ cấp tỉnh, bảy quyền sở hữu trí tuệ cấp quốc gia và đang nộp hồ sơ một quyền sở hữu trí tuệ quốc tế về các biện pháp thi công.

Sự tiến bộ không thể phủ nhận

Là một trong những đường hầm đường sắt cao tốc dài nhất và nhanh nhất Trung Quốc, đường sắt cao tốc Trùng Khánh - Côn Minh phản ánh sự tiến bộ về thiết bị, phương pháp kỹ thuật và quản lý dự án. Nhiều chuyên gia cho rằng ngành cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã liên tục lập kỷ lục mới trong môi trường phức tạp, rủi ro cao, cho thấy hệ thống kỹ thuật của nước này đã đạt đến trình độ cao.

Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Trùng Khánh và Côn Minh xuống còn khoảng 2 tiếng rưỡi, tăng cường liên kết giữa vòng tròn kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh và cụm đô thị miền Trung Vân Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển chất lượng cao dọc theo hành lang.

Đằng sau các dự án lớn, từ đường sắt cao tốc và cầu đến các tòa nhà siêu cao tầng, Trung Quốc đã phát triển một hệ thống quản lý và tiêu chuẩn toàn diện giúp ngành cơ sở hạ tầng của nước này dẫn đầu thế giới. Tuyến đường sắt cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh mang ý nghĩa vượt xa vấn đề vận tải. Nó sẽ thúc đẩy sự lưu thông của người dân, hàng hóa và công nghiệp giữa hai khu vực. Ngoài ra, tuyến đường mới còn thúc đẩy du lịch liên tỉnh và nhu cầu bất động sản.