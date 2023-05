Người dân vùng đất này thọ đến 120 tuổi, 900 năm chưa ai mắc ung thư nhờ thường sử dụng loại quả Việt Nam có nhiều

Việc một người đạt 100 tuổi là điều rất hiếm gặp. Tuy nhiên cậu chuyện này diễn ra như "cơm bữa" ở cộng đồng khoảng 87.000 người sống ở vùng núi phía bắc Pakistan. Họ thuộc bộ tộc Hunza, những người được biết đến với tuổi thọ trung bình 120, có thể chạm ngưỡng 160. Không chỉ sống thọ, người ở bộ tộc này miễn nhiễm với bệnh tật và 900 năm chưa ghi nhận ca mắc ung thư.

Người Hunza có thể tắm trong nước đóng băng -15 độ C; ở tuổi 100 vẫn chơi thể thao ngoài trời; phụ nữ 40 tuổi trông như thiếu nữ 20, ngoài 60 tuổi vóc dáng vẫn thon thả và còn giữ được khả năng sinh con…

Nơi định cư lâu đời của bộ tộc này là ở thung lũng Hunza, được bao quanh bởi 3 ngọn núi rất cao, Himalaya, Karakoram và Pamir. Sống ở độ cao 3.000m so với mực nước biển, người dân bộ tộc này tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa đô hội bên ngoài. Họ cũng được xem là những người tách khỏi thế giới văn minh, công cuộc công nghiệp hoá, gắn cuộc sống với thiên nhiên và là hạnh phúc nhất thế giới.

Sự quan tâm của thế giới đối với người Hunza bắt đầu vào thế kỷ 20 khi có rất nhiều sách vở, tài liệu xuất bản đề cập đến hiện tượng trường thọ của người Hunza. Năm 1960, tờ tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ còn đăng một bài viết ca ngợi sự ưu việt của chế độ dinh dưỡng Hunza, cho rằng đây là niềm hy vọng cho tuổi thọ con người và y học hiện đại.

Bác sĩ quân y người Scotland Robert McCarrison, một trong những người tiếp xúc với bộ lạc Hunza đầu thế kỷ 20, kể rằng ông quan sát thấy dù sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, người Hunza không khi nào bị bệnh tật, thậm chí những bệnh phổ biến như sâu răng, khiếm thị cũng không có.

Chế độ dinh dưỡng

Vị bác sĩ suy luận bí quyết của người Hunza có thể nằm ở chế độ dinh dưỡng. Mùa hè, họ ăn chủ yếu rau củ và trái cây tươi, rất ít thịt, mùa đông là quả mơ phơi khô, hạt ngũ cốc và phô mai cừu.

Ông mô tả trong một năm sẽ có từ 2-4 tháng trái cây không kịp chín, người Hunza gọi là "mùa xuân đói kém". Khoảng thời gian này họ hầu như không ăn gì, mỗi ngày chỉ uống nước quả mơ một lần duy nhất. Loại thực phẩm giàu Amygdalin, chất có thành phần chống ung thư. Mơ xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí, mức độ kinh tế của người Hunza còn có thể đo bằng số cây mơ họ trồng. Đây cũng là loại quả có mặt phổ biến ở Việt Nam.

Thêm nữa, mọi loại rau củ quả người dân nơi đây sử dụng đều không có bất kỳ hóa chất, phân bón nào. Người dân bộ tộc cho rằng nếu sử dụng sẽ bị coi là chống lại luật của người Hunzas.

Nghiên cứu của các bác sĩ tại Pakistan cho thấy đàn ông Hunzas trưởng thành chỉ tiêu thụ 1.900 calo, 50g protein, 36g chất béo và 354g carbohydrate mỗi ngày, chủ yếu từ các nguồn protein và chất béo có nguồn gốc thực vật. So với người phương Tây, lượng protein chỉ bằng 1/2, lượng calo và carbohydrate bằng 1/3.

Đi bộ mỗi ngày

Ảnh hưởng địa hình miền núi còn tác động vào nhiều mặt trong cuộc sống của người Hunza. Các ngôi làng gần như bị cô lập nên việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Đất nông nghiệp cũng không nằm ngay sát khu dân cư. Do đó, nhiều người thậm chí phải đi bộ 2 giờ để ra đồng. Tờ Very Well Health nhận xét địa hình đã biến người Hunza thậm chí còn mạnh mẽ hơn các Sherpa, người chuyên dẫn đường lên đỉnh Everest.

Ngoài tập thể dục hàng ngày, người Hunzas còn thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản, đặc biệt là thở yoga theo phương thức chậm, sâu, sử dụng toàn bộ khoang ngực. Đây là phương pháp thư giãn tuyệt vời, là chìa khóa của sức khỏe.

Tiếng cười

Bí quyết cuối cùng cho cuộc sống "trường thọ" của người Hunza là tiếng cười. Nhiều tài liệu khẳng định họ là những con người vui vẻ nhất thế giới. Chính cảm xúc tích cực đã phần nào giúp tộc Hunza trở nên khỏe mạnh hơn những người khác.

Thêm nữa, người dân Hunza không biết đến sự căng thẳng, nghi ngờ hay xung đột. Dường như họ không lo lắng về tương lai, bận tâm nhiều về quá khứ, dành trọn cuộc sống cho hiện tại. Có thể coi thung lũng Hunza được ví như mảnh đất của niềm hạnh phúc khi người dân không biết tới sự lo âu. Họ giữ được niềm vui và nụ cười trên môi, sống vô ưu, thanh thản.

