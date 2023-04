Loại trái được ví như "kim cương", giàu vitamin C gấp 30 lần cam, dứa, người Trung Quốc cũng mê mệt

‏"Kim cương trong làng hoa quả"‏

‏Nhắc đến vitamin C, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến các loại quả như cam, dứa, xoài… Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố, hàm lượng vitamin C có trong 100g cam là 53,2mg, trong 100g dứa là 47,8mg và 100g xoài chứa 36,4 mg.‏

‏Tuy nhiên, có một loại trái cây khác chứa hàm lượng vitamin C tự nhiên "khủng" gấp hàng chục lần. Đó chính là Acerola Cherry thì chứa tới 1677,6 mg vitamin C. Như vậy, lượng vitamin C có trong loại cherry này cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài.‏

‏Chính vì thế, không khó hiểu tại sao Acerola Cherry được mệnh danh là "kim cương" trong làng hoa quả.‏

‏Trên thực tế, trong lịch sử, nó được sử dụng để ngăn ngừa thiếu vitamin C và các tình trạng liên quan như bệnh scurvy. Chỉ ăn khoảng ba quả acerola nhỏ mỗi ngày có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C của người trưởng thành.‏

‏Đặc biệt, vitamin C đến từ loại quả này còn có độ pH trung tính nên rất an toàn, thân thiện với những người có sức khỏe hệ tiêu hóa yếu, hoặc là đường tiêu hóa của trẻ nhỏ.‏

‏Ngoài vitamin C, Acerola cherry còn chứa các Bioflavonoids, là hợp chất góp phần thúc đẩy quá trình hấp thu vitamin C của cơ thể. Theo nghiên cứu, khi sử dụng Vitamin C tự nhiên kết hợp với hợp chất này sẽ sinh khả dụng tăng 35% so với việc sử dụng vitamin C tổng hợp độc lập.‏

‏Bên cạnh đó, loại quả này còn có lợi thế bảo vệ C khỏi quá trình oxy hóa, duy trì được tác dụng lâu hơn, bền vững hơn.‏

‏Ăn vỏ ngoài (màu xanh lá cây khi trái chưa chín nhưng sau đó chuyển sang màu cam và cuối cùng là màu đỏ tươi khi chín), cũng được khuyến khích để thu được chất xơ và chất phytonutrients.‏

‏Ngày nay, loại quả này được trồng ở các địa điểm như Mexico, Texas, Florida, Jamaica, Brazil và các vùng khác ở Trung và Nam Mỹ. Các tên gọi phổ biến khác của cherry acerola trên khắp thế giới bao gồm: Barbados cherry, cherry Tây Ấn, crepe myrussy, cherry Puerto Rico, cherry Antilles, cereso, cereza và các nhiều tên khác. ‏

‏Trên thực tế, không chỉ Acerola cherry mà nhìn chung các loại cherry (anh đào) khác đều chứa rất nhiều vitamin và giàu chất dinh dưỡng. Loại quả này còn chứa hàm lượng kali, pectin, caroten và vitamin B… dồi dào. Đặc biệt, trong chúng còn chứa chất phytochemical được gọi là "anthocyanin", có tác dụng "chống oxy hóa" mạnh. ‏

‏Nhờ vậy, thường xuyên sử dụng cherry sẽ đem tới nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể, như dưỡng huyết, làm đẹp và xóa tàn nhang, sáng mắt, xua hàn khí và giúp cơ thể giảm "độ ẩm" từ bên trong, nuôi dưỡng khí và tim, hoạt huyết, khử ứ huyết, ngăn ngừa ung thư… ‏

‏Loại quả yêu thích của thị trường tỷ dân‏

‏Với nhiều lợi ích như vậy, cherry là loại quả được rất nhiều thị trường ưa thích, trong đó có cả Trung Quốc. Tại đất nước tỷ dân, người ta còn từng sinh ra cụm từ "tự do cherry" mang ý nghĩa dư dả tài chính để mua những loại trái cây này tùy ý thích, không cần đắn đo.‏

‏Sự yêu thích của người dân Trung Quốc với cherry cũng từng được thể hiện trong đợt dịch Covid-19 bùng nổ, khi những lô hàng cherry nhập khẩu vô tình mang theo virus. Do đó, 288.000 tấn cherry nhập khẩu của lô hàng đó đã bán hạ giá.‏

‏Từ một loại quả có mức giá khá cao khiến nhiều người phải đắn đo, thời điểm đó, giá cherry chỉ còn từ 4-6 USD/kg, rẻ bằng 1/3 giá thông thường. Điều này thổi bùng lên một làn sóng đổ xô đi mua cherry ăn thỏa thích.‏

‏"Trước giờ, chúng tôi coi cherry là loại trái cây cao cấp, chỉ những người dư dả mới dám mua. Giờ thì có thể tự tin thỏa mãn sở thích của mình rồi", anh Gu Xi ở Bắc Kinh cho biết. ‏

‏Anh Gu Xi cũng nhanh chóng mua vài kg cherry cho mình, tận hưởng thời điểm giá thành đang giảm. Nhiều người khác còn sẵn sàng ăn cherry thay cơm.‏

‏Không chỉ như vậy, tại Trung Quốc còn từng diễn ra nhiều lễ hội hái cherry. Nhiều thực khách từ xa tìm tới, tổ chức quay livestream trực tuyến từ từng gốc cây để người xem có thể chiêm ngưỡng những cây cherry ra quả chín mọng. ‏

‏Lưu ý tuyệt đối không nên bỏ qua khi ăn cherry‏

‏Tuy sở hữu rất nhiều dinh dưỡng nhưng quả anh đào vẫn được cảnh báo có thể gây tổn hại cho người ăn nếu dùng sai cách.‏

‏Những người có triệu chứng loét, có bệnh tiểu đường nên ăn thận trọng khi ăn cherry.‏

‏Bệnh nhân mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều anh đào sẽ bị tăng kali máu, có thể nguy hiểm đến tính mạng trong trường hợp nặng. Vì quả anh đào có hàm lượng kali cao, khoảng 230 mg/ha. Tuy vậy, nó lại có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp.‏

‏Tuyệt đối không ăn hạt cherry vì chúng có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides, có thể hình thành amygdalin khi nhai chúng. Đây là hợp chất khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen, độc tố gây nguy hiểm cho cơ thể. Nhẹ thì có thể cồn cào ruột, đau đầu, buồn nôn... trong khi người bị nặng sẽ dẫn tới ngừng tim, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.‏

‏Đồng thời, không nên ăn cherry quá nhiều một lúc vì cherry tính nóng, có thể phá vỡ sự mất cân bằng trao đổi chất trong cơ thể và gây khó chịu, đặc biệt dễ dẫn tới tình trạng đầy hơi, ợ nóng, tiêu chảy.‏

‏*Theo Knews, Sohu