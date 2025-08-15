Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn

Trong loạt khoảnh khắc vừa được chia sẻ, Đàm Thu Trang – bà xã doanh nhân Cường Đô La – gây ấn tượng mạnh với nhan sắc mặn mà và phong thái chuẩn phu nhân hào môn.

Xuất hiện trong trang phục tối giản nhưng tinh tế: Áo len cổ cao màu đen ôm sát kết hợp chân váy tua rua màu be, người đẹp xứ Lạng tôn trọn đường cong thanh thoát cùng vẻ sang trọng đầy cuốn hút. Lối trang điểm tông trầm cùng kiểu tóc búi gọn càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và làn da căng mịn.

Khoảnh khắc xinh dẹp của Đàm Thu Trang

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy con gái Tuệ San và con trai Sutin. Không xuất hiện dày đặc trong showbiz, nhưng mỗi lần lộ diện, nàng dâu hào môn này đều khiến công chúng xuýt xoa vì khí chất đằm thắm và phong cách thời trang tinh giản mà đẳng cấp.

Từ một người mẫu, ca sĩ, Đàm Thu Trang giờ đây được nhắc đến nhiều hơn như hình mẫu phu nhân hiện đại: Xinh đẹp, bản lĩnh và luôn đứng sau hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.