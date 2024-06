Người đẹp sinh 3 con vẫn khiến 1 ca sĩ nổi tiếng hơn 15 tuổi yêu say đắm: Được tặng cả căn hộ 270 tỷ nơi “tấc đất tấc vàng”

Sinh ra trong một gia đình đa văn hóa với cha là người Úc, mẹ là người Hàn Quốc gốc Hoa, và lớn lên tại Đài Loan, Trung Quốc, Côn Lăng đã kết hôn với "Vua nhạc pop" Châu Kiệt Luân trong một đám cưới cổ tích vào năm 2015.

Chuyện tình của họ từng khiến báo giới xứ tỷ dân tốn không biết bao bút mực vì trước đó, Châu Kiệt Luân là một nghệ sĩ đa tài nhưng cũng đa tình. Anh dính tin đồn hẹn hò với nhiều cái tên hot nhưng đều không thừa nhận chính thức. Tới năm 2010, Châu Kiệt Luân mới hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và lối sống khi "trúng tiếng sét ái tình" với Côn Lăng, một người mẫu mới nổi mang hai dòng máu Âu-Á khi đó.

Châu Kiệt Luân từng chia sẻ rằng anh không tin vào tình yêu và hôn nhân do từng chứng kiến sự đổ vỡ giữa bố mẹ. Anh sống với mẹ và được bà chăm sóc, định hướng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Côn Lăng với tình yêu ấm áp và trong trẻo đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Anh bắt đầu khao khát có một gia đình riêng và mong muốn được làm cha.

Năm 2015, Châu Kiệt Luân thông báo kết hôn với Côn Lăng khi cô vừa tròn 21 tuổi. Họ tổ chức nhiều đám cưới tại Anh, Úc và quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), mang đến cho Côn Lăng một hôn lễ cổ tích đúng như mong muốn. Sau hôn lễ, Châu Kiệt Luân vẫn luôn chiều chuộng vợ hết mực, bảo vệ cô khỏi sự làm phiền của truyền thông và sáng tác nhiều ca khúc tặng vợ.

Đến hiện tại, qua nhiều năm kết hôn, tình cảm của cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc vẫn rất bền chặt và đáng ngưỡng mộ. Châu Kiệt Luân từng chi 10,7 triệu USD để mua một căn hộ hạng sang tại khu phức hợp đắt đỏ One Park Taipei để tặng vợ. Căn hộ này, do một kiến trúc sư người Anh thiết kế, nằm trong tòa nhà chọc trời cao 31 và 35 tầng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo truyền thông, Châu Kiệt Luân đã mua căn hộ này như một món quà kỷ niệm ngày cưới và chúc mừng Côn Lăng khi đó đang chuẩn bị sinh đứa con thứ ba.

Khởi đầu sự nghiệp một cách khiêm nhường, Côn Lăng từng làm nhân viên bán lẻ tại cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với ngôi sao nhạc pop Trung Hoa, cô đã chứng minh rằng mình không chỉ là một người vợ xinh đẹp. Ở tuổi 28, Côn Lăng đã khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giống như chồng mình, người đã tham gia vào các bộ phim Hollywood như "The Green Hornet" và "Now You See Me 2", Côn Lăng cũng bước chân vào ngành công nghiệp điện ảnh. Năm 2018, cô đã đóng vai chính cùng Dwayne "The Rock" Johnson và Neve Campbell trong bộ phim "Skyscraper".

The Rock thậm chí đã đăng tải hình ảnh cùng Côn Lăng trên Instagram khi họ đang quay phim ở Vancouver: "Đừng đánh giá cuốn sách này qua vẻ ngoài ngọt ngào của nó, vì 'mật ngọt thì chết ruồi'."

Điều đáng chú ý hơn là cách Côn Lăng thử vai chỉ vài ngày sau khi sinh con trai Romeo. Các dự án phim khác của cô cũng đạt được thành công nhất định, bao gồm "S.M.A.R.T. Chase" và "Nezha".

Ngoài ra, với tư cách là một biểu tượng thời trang trong ngành, Côn Lăng đã duy trì mối quan hệ bền chặt với nhà mốt Chanel trong nhiều năm. Cô thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang, sự kiện thảm đỏ, và các buổi chụp hình tạp chí của Chanel.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với L'Officiel Singapore, Côn Lăng đã gọi Coco Chanel là một trong những hình mẫu của mình: "Chanel là nguồn cảm hứng cho công việc kinh doanh, tư duy sáng tạo và phong cách sống của tôi".

Theo đuổi dấu ấn của Coco Chanel, Côn Lăng đã ra mắt thương hiệu thời trang Jendes vào năm 2018. Theo The Cut, tên Jendes là sự kết hợp sáng tạo giữa tên tiếng Trung "Jen" của cô và từ "design" (thiết kế). Bên cạnh đó, cô cũng là người sáng lập các thương hiệu thành công khác như Woof! và Quinlivan.

Ở độ tuổi ngoài 30 và đã trải qua ba lần sinh nở, người mẫu Côn Lăng, vợ của Châu Kiệt Luân, vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Những bức ảnh trên trang cá nhân của cô luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ, cho rằng cô trông như thiếu nữ, không có dấu hiệu lão hóa.

Trong một cuộc phỏng vấn với Beauty321, Côn Lăng đã chia sẻ một số bí quyết về tập luyện, chăm sóc da và chế độ ăn uống giúp cô giữ mãi tuổi xuân.

Áp dụng nguyên tắc "less is more" trong chăm sóc da

Thay vì dùng nhiều sản phẩm với các quy trình phức tạp, cô chỉ sử dụng 1-2 sản phẩm dưỡng da, nhưng chọn lựa rất kỹ càng, tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao và phù hợp với làn da của mình. Đặc biệt, cô chú trọng vào việc dưỡng ẩm để chống lão hóa.

Không chỉ chăm sóc da mặt, Côn Lăng còn chú trọng đến da cổ và khuỷu tay. Cô thường thêm vài giọt tinh dầu vào bồn tắm để thư giãn cơ thể và chống oxy hóa, giúp làn da mịn màng và giảm quá trình lão hóa.

Nhờ những biện pháp chăm sóc này, làn da toàn thân của Côn Lăng luôn trắng sáng và mịn màng. Ngoài ra, cô tiết lộ bí quyết giúp gương mặt thon gọn và nhỏ nhắn dù dễ bị phù nề là dùng con lăn massage vùng dưới tai, xung quanh mắt và xương đòn. Massage đều đặn mỗi sáng giúp giảm sưng tấy và buổi tối giúp da săn chắc hơn.

Uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ

Về chế độ ăn uống, Côn Lăng duy trì thói quen uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất xơ như đậu đỏ và hạt chia. Những thực phẩm này giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Tập luyện đều đặn 1 giờ/ngày

Cuối cùng, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể thao ít nhất một giờ mỗi ngày. Dù là yoga, gym hay pilates, việc biến thể thao thành một phần của cuộc sống sẽ mang lại nhiều lợi ích cho vóc dáng và sức khỏe.

"Những thói quen tốt sẽ mang lại những thay đổi lớn cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn của bạn," Côn Lăng khẳng định.

(Ảnh: Internet)