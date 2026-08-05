Người dùng Android nên ngừng sử dụng tin nhắn SMS từ hôm nay: Lý do là gì?

Dịch vụ tin nhắn SMS được tạo ra vào năm 1992. Ngày nay công nghệ phát triển nhanh chóng. Mặc dù vậy, SMS vẫn phổ biến. Tuy nhiên theo trang GlashGear, nếu bạn là người dùng Android, đã đến lúc từ bỏ SMS để tìm kiếm những lựa chọn thay thế tốt hơn.

Dưới đây là những lý do bạn nên ngừng sử dụng tin nhắn SMS.

Còn thiếu rất nhiều tính năng

Sự bất tiện lớn nhất của SMS nằm ở giới hạn công nghệ cũ. Một tin nhắn SMS tiêu chuẩn bị giới hạn nghiêm ngặt ở 160 ký tự. Nếu vượt quá dung lượng này, hệ thống sẽ tự động chia nhỏ văn bản thành nhiều tin nhắn riêng biệt.

SMS hoàn toàn chỉ hỗ trợ ký tự thuần túy; nó không thể truyền tải ảnh chất lượng cao, tệp âm thanh hay ảnh động (GIF). Những tính năng căn bản trên ứng dụng nhắn tin ngày nay như: báo trạng thái đã đọc, hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, thả cảm xúc, chỉnh sửa hoặc thu hồi tin nhắn... đều không thể thực hiện.

Nút thắt duy nhất giúp SMS tồn tại là khả năng gửi tin nhắn qua sóng di động mà không cần kết nối Internet (Mobile Data/Wi-Fi). Tuy nhiên, trong kỷ nguyên dữ liệu di động tốc độ cao phủ sóng khắp nơi, lợi thế này dường như không còn đủ sức nặng để bù đắp cho trải nghiệm người dùng.

Hoàn toàn không được mã hóa

Trái ngược với hầu hết các giao thức truyền tải hiện đại như HTTPS hay Bluetooth LE, SMS hoàn toàn không có cơ chế mã hóa dữ liệu.

Việc gửi một tin nhắn SMS về bản chất giống như bạn đang chuyền một tờ giấy không dán phong bì qua tay nhiều người trong lớp học: bất kỳ ai trên đường truyền đều có thể mở ra đọc. Các thử nghiệm bảo mật thực tế cho thấy, kẻ gian chỉ cần có số điện thoại của mục tiêu là đã có thể đánh chặn và đọc toàn bộ nội dung tin nhắn.

Bên cạnh rủi ro từ hacker, các nhà mạng viễn thông cũng lưu trữ nhật ký dữ liệu tin nhắn SMS của người dùng trong nhiều năm. Nếu hệ thống của nhà mạng bị rò rỉ dữ liệu (data breach), điều vốn đã từng xảy ra với cả những tập đoàn viễn thông khổng lồ trên thế giới, thông tin riêng tư của bạn sẽ lập tức trở thành mồi ngon cho tội phạm mạng.

Nguy cơ bị đánh chặn tin nhắn mã xác thực 2FA

Nhiều người dùng vẫn duy trì thói quen nhận mã xác thực hai yếu tố (2FA) qua SMS khi đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Đây là một thói quen tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn.

Kẻ gian có thể áp dụng kỹ thuật SIM jacking (hoán đổi SIM) để qua mặt nhà mạng, chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của bạn, từ đó nhận toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn SMS hướng đến thiết bị. Ngoài ra, tội phạm công nghệ cao hiện nay còn sử dụng các thiết bị phát sóng giả lập (SMS Blaster) mounted trên xe di động hoặc máy bay không người lái (drone) để can thiệp vào kết nối giữa điện thoại và trạm thu phát sóng di động.

Khi tin nhắn SMS chứa mã OTP bị đánh chặn, tài khoản email, mạng xã hội và thậm chí là tài khoản ngân hàng của bạn đều có thể bị bẻ khóa chỉ trong vài phút. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên chuyển ngay sang các ứng dụng tạo mã 2FA chuyên dụng như Google Authenticator hay Microsoft Authenticator.

Mối nguy hiểm từ tin nhắn lừa đảo

Nếu thường xuyên nhận được các tin nhắn đe dọa, hoặc trúng thưởng kèm đường link lạ, bạn đang là mục tiêu của Smishing (phishing qua SMS).

Do giao thức SMS đã quá cũ kỹ, điện thoại của bạn không thể phân biệt được đâu là trạm phát sóng hợp pháp của nhà mạng và đâu là trạm phát sóng giả do kẻ gian vận hành. Tội phạm mạng tận dụng lỗ hổng này để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo trực tiếp tới thiết bị mà không cần đi qua hệ thống lọc rác của nhà mạng.

Ngược lại, các nền tảng tin nhắn OTT hiện đại đều tích hợp sẵn bộ lọc thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo, tự động chặn các tài khoản gửi tin nhắn hàng loạt hoặc các hành vi nghi vấn, giúp bảo vệ người dùng tốt hơn rất nhiều.

Giải pháp thay thế là gì?

Việc từ bỏ SMS hoàn toàn không khó khăn khi hệ sinh thái Android hiện tại đã cung cấp rất nhiều lựa chọn thay thế an toàn và giàu tính năng. Nếu bạn vẫn muốn giữ ứng dụng tin nhắn mặc định trên Android (như Google Messages), hãy chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt tính năng RCS. RCS là bản nâng cấp toàn diện cho SMS, mang lại trải nghiệm tương đương iMessage trên iOS: hỗ trợ mã hóa đầu-cuối (E2EE), gửi tệp tin chất lượng cao, hiển thị trạng thái đã đọc và không giới hạn ký tự.