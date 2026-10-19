Người dùng Zalo, TikTok, Facebook chú ý thông báo mới nhất từ công an

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài ngày càng tăng, kéo theo lượng lớn thông tin tuyển dụng xuất hiện trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý muốn có việc nhanh, thu nhập cao, các đối tượng giả mạo doanh nghiệp, đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc dụ dỗ người lao động xuất cảnh trái phép.

Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên MXH như Zalo, TikTok, Facebook (Ảnh: Khả Văn)

Các đối tượng thường dùng Facebook, Zalo, TikTok hoặc website giả mạo để đăng tin tuyển người đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia khác. Điểm chung của các tin đăng là mức lương cao, không yêu cầu trình độ, ngoại ngữ hay kinh nghiệm.

Để tạo lòng tin, chúng đăng hình ảnh người lao động xuất cảnh, hợp đồng, giấy phép hoặc phản hồi của “khách hàng” đều là giả. Có trường hợp mạo danh nhân viên doanh nghiệp có thật, dùng tên, logo, địa chỉ và thông tin liên hệ gần giống đơn vị được cấp phép.

Khi người lao động đã tin, đối tượng yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung và chuyển tiền với nhiều lý do: đặt cọc, phí hồ sơ, visa, khám sức khỏe, đào tạo hoặc giữ chỗ.

Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục đòi nộp thêm, hoặc cắt liên lạc, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Đáng lưu ý, một số người còn bị dụ xuất cảnh trái phép với lời hứa có việc làm, chỗ ở và thu nhập cao. Khi ra nước ngoài, nạn nhân có thể bị giữ giấy tờ, hạn chế đi lại, cưỡng bức lao động hoặc ép tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người lao động:

- Kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, chỉ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua đơn vị được cấp phép; xác minh qua cơ quan quản lý nhà nước hoặc kênh chính thức của doanh nghiệp.

- Không tin các quảng cáo như “việc nhẹ, lương cao”, “bao đậu visa”, “không cần hồ sơ”, “xuất cảnh ngay”.

- Yêu cầu hợp đồng, chứng từ thu tiền hợp lệ trước khi giao dịch.

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc; không cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản cho người chưa được xác minh.

- Không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu lại tin nhắn, tài khoản, đường dẫn, chứng từ giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ