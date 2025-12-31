Người EQ thấp luôn làm 6 điều này vào ngày 1/1

Ngày 1/1 thường được xem là thời điểm khởi đầu cho một năm mới, khi nhiều người cố gắng giữ tâm thế tích cực để mở ra những điều tốt đẹp phía trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận dụng được ngày đầu năm theo cách có lợi cho bản thân và các mối quan hệ. Trên thực tế, người EQ thấp thường vô thức lặp lại một số hành vi quen thuộc, khiến không khí ngày 1/1 trở nên nặng nề và để lại ấn tượng không tốt trong mắt người khác.

Than phiền ngay từ sáng sớm

Người EQ thấp thường bắt đầu năm mới bằng những lời than mệt, chê thời tiết, phàn nàn chuyện tiền bạc hay tiếc nuối năm cũ. Họ không nhận ra rằng, ngày đầu năm là lúc nhiều người muốn giữ không khí nhẹ nhàng. Việc than phiền liên tục khiến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và khó duy trì cảm xúc tích cực khi ở cạnh họ.

Nói chuyện một chiều, chỉ xoay quanh bản thân

Trong các buổi gặp mặt đầu năm, người EQ thấp dễ kể quá nhiều về mình mà không quan sát phản ứng người nghe. Họ cắt lời, không đặt câu hỏi ngược lại và ít khi lắng nghe trọn vẹn. Điều này khiến cuộc trò chuyện trở nên mất cân bằng, người đối diện dù vẫn lịch sự nhưng trong lòng đã không còn hứng thú.

Buông lời nhận xét kém tinh tế

Ngày đầu năm mới vốn nhạy cảm, nhưng người EQ thấp lại dễ vô tư nhận xét về ngoại hình, thu nhập, chuyện riêng tư của người khác. Họ cho rằng đó là thẳng thắn hoặc đùa vui, trong khi người nghe lại cảm thấy bị đánh giá. Những lời nói thiếu tinh tế này dễ tạo vết gợn cảm xúc ngay từ đầu năm.

Ngày 1/1 thường được xem là thời điểm khởi đầu cho một năm mới. (Ảnh: Xiaohongshu)

Không để ý cảm xúc chung của tập thể

Người EQ thấp thường không nhận ra khi không khí cuộc trò chuyện đang gượng gạo hoặc khi người khác muốn kết thúc. Họ không "đọc được phòng", tiếp tục nói hoặc tranh luận dù những dấu hiệu khó chịu đã xuất hiện. Việc thiếu nhạy cảm này khiến họ trở nên lạc lõng mà chính bản thân lại không hiểu lý do.

Thích so sánh và hơn thua trong ngày đầu năm

Thay vì chúc nhau những điều tốt đẹp, người EQ thấp dễ đưa câu chuyện về việc ai thành công hơn, ai kiếm nhiều tiền hơn. Những so sánh này không mang tính xây dựng mà chỉ nhằm khẳng định cái tôi. Kết quả là không khí đầu năm trở nên căng thẳng, các mối quan hệ cũng vì thế mà giãn ra.

Không có thói quen tự nhìn lại bản thân

Điều dễ nhận thấy nhất ở người EQ thấp là họ hiếm khi tự phản tỉnh. Ngày 1/1 trôi qua mà không có một khoảnh khắc suy ngẫm về cách cư xử, lời nói hay ảnh hưởng của mình tới người khác. Khi luôn cho rằng vấn đề nằm ở bên ngoài, họ tiếp tục lặp lại những hành vi cũ suốt cả năm.

Ngày đầu năm không quyết định hoàn toàn con người bạn, nhưng nó phản ánh khá rõ cách bạn bước vào các mối quan hệ và cuộc sống. Với người EQ thấp, sáu hành vi trên vô tình khiến họ tự đánh mất thiện cảm, dù không hề có ý xấu. EQ không phải thứ cố định, và ngày 1/1 cũng có thể là thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu học cách lắng nghe, quan sát và cư xử tinh tế hơn.