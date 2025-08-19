Người EQ thấp thường trả lời tin nhắn theo 3 kiểu này: Ai có nên bỏ ngay

Trong thời đại điện thoại thông minh và mạng xã hội, tin nhắn trở thành kênh giao tiếp quen thuộc. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách duy trì sự kết nối thông qua những dòng chữ tưởng như đơn giản.

Đặc biệt, với những người có chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) thấp, cách họ phản hồi tin nhắn đôi khi vô tình tạo ra khoảng cách, khiến mối quan hệ rạn nứt mà chính họ không hay biết.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, EQ thấp thường gắn liền với việc thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và thấu hiểu người khác. Điều đó thể hiện rõ trong cách nhắn tin. Dưới đây là ba kiểu trả lời tin nhắn điển hình có thể “đẩy người khác ra xa” mà nhiều người gặp phải.

1. Trả lời cụt lủn – “Ok”, “Ừ”, “Biết rồi”

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của người EQ thấp là thói quen trả lời ngắn gọn, đôi khi lạnh lùng đến mức vô cảm. Những tin nhắn dạng “Ok”, “Ừ”, “Biết rồi”, “Ừm”… có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện mà không để lại bất kỳ dư âm tích cực nào.

Đối với người gửi tin nhắn, sự đáp lại này dễ khiến họ cảm thấy mình không được trân trọng hoặc cuộc trò chuyện chẳng có chút ý nghĩa. Về lâu dài, kiểu giao tiếp cụt lủn này làm mất đi sự gắn kết, khiến người đối diện ngại mở lời trong những lần tiếp theo.

Các chuyên gia gọi đây là dạng “phản hồi đóng” – tức người nhắn không tạo cơ hội để câu chuyện tiếp tục, cũng không bộc lộ cảm xúc của mình. Đây chính là “rào cản vô hình” trong nhiều mối quan hệ, từ bạn bè, đồng nghiệp cho tới gia đình.

2. Trả lời cảm xúc thái quá – bộc phát trong từng dòng chữ

Ngược lại với sự cụt lủn, một số người EQ thấp lại có thói quen phóng đại cảm xúc trong tin nhắn. Khi vui, họ viết liên tục hàng chục câu, dùng hàng loạt biểu tượng cảm xúc; khi buồn hoặc tức giận, họ trút hết bực dọc vào màn hình, có khi dùng chữ in hoa, chấm than dồn dập.

Cách phản hồi này dễ khiến người nhận cảm thấy bị “ngợp”. Thay vì tạo sự đồng cảm, nó lại biến tin nhắn thành một “cơn bão cảm xúc” mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Trong nhiều trường hợp, sự bộc phát quá mức khiến đối phương e dè, thậm chí chọn cách giữ khoảng cách để tránh bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực.

Ảnh minh họa

Tin nhắn, vốn là công cụ để duy trì sự gắn kết, lại trở thành kênh phát tán sự mất kiểm soát. Đây cũng là lý do nhiều mối quan hệ gặp rạn nứt chỉ từ một cuộc trò chuyện qua màn hình.

3. Trả lời mập mờ – úp mở và thiếu rõ ràng

Kiểu trả lời mập mờ, “nửa thật nửa đùa”, hoặc dùng biểu tượng thay thế cho lời nói là một trong những “cái bẫy” thường thấy ở người EQ thấp. Họ có thể nhắn: “Thì tùy…”, “Ai biết được…”, hoặc đơn giản chỉ gửi một icon mặt cười.

Với người nhận, sự mập mờ này dễ tạo ra cảm giác bị bỏ rơi trong giao tiếp: không biết nên hiểu thế nào, không nắm được thái độ thật sự của đối phương. Hệ quả là hai bên dễ rơi vào vòng xoáy suy diễn, dẫn đến hiểu lầm và mất lòng tin.

Trong bối cảnh giao tiếp qua màn hình vốn đã thiếu ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu, việc trả lời thiếu rõ ràng càng trở nên nguy hiểm. Nó làm cho thông điệp dễ bị biến dạng, thậm chí bị hiểu ngược ý ban đầu.

Vì sao người EQ thấp dễ mắc phải những kiểu trả lời này?

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chính nằm ở sự thiếu thấu cảm. Người EQ thấp thường đặt cảm xúc cá nhân lên trước, ít quan tâm đến cảm xúc và trải nghiệm của người đối diện. Khi buồn, họ muốn người khác hiểu ngay nỗi lòng của mình; khi giận, họ trút giận tức thì mà không cân nhắc hậu quả.

Ngoài ra, thói quen sử dụng điện thoại như một “lá chắn” cũng khiến họ tránh né giao tiếp trực tiếp. Tin nhắn trở thành công cụ an toàn để bộc lộ, nhưng cũng là nơi bộc lộ rõ nhất những hạn chế trong trí tuệ cảm xúc.

Làm thế nào để khắc phục?

- Học cách phản hồi mở: Thay vì trả lời “Ok”, hãy thêm một chút cảm xúc hoặc sự quan tâm, ví dụ: “Ok, cảm ơn nhé!” hoặc “Ừ, để mình xem thêm rồi trả lời cậu sau.”

- Kiểm soát cảm xúc trước khi nhắn: Nếu đang giận dữ, hãy hít thở sâu, tạm gác điện thoại và nhắn sau vài phút. Điều này giúp tránh những lời lẽ bốc đồng.

- Rõ ràng và chân thành: Đừng để đối phương phải suy đoán. Một tin nhắn thẳng thắn, mạch lạc sẽ hiệu quả hơn nhiều lần so với sự úp mở.

Kết luận

Tin nhắn, dù chỉ là vài dòng chữ, có thể phản ánh rất nhiều về mức độ EQ của mỗi người. Những kiểu trả lời cụt lủn, bộc phát cảm xúc hay mập mờ không chỉ làm hỏng cuộc trò chuyện mà còn âm thầm đẩy người khác ra xa.

Trong một xã hội kết nối bằng công nghệ, trí tuệ cảm xúc qua điện thoại trở thành kỹ năng không thể thiếu. Biết cách phản hồi tinh tế, biết đặt mình vào vị trí người đối diện – đó không chỉ là nghệ thuật giao tiếp, mà còn là chìa khóa để giữ gìn và phát triển các mối quan hệ bền vững.