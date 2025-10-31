Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường

Hà Nội mưa rải rác từ sáng, sương mờ bao phủ khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Thời tiết mưa rét khiến công việc của các shipper trở nên vất vả hơn, nhưng bù lại, phí giao hàng thường được tăng trong những ngày khắc nghiệt như thế này.
Người bán hàng rong co ro trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường.
Tại chợ Đồng Xuân, nhịp mưu sinh của các tiểu thương vẫn tiếp diễn. Giữa làn mưa dày và cái rét thấm da, từng gánh hàng, xe đẩy vẫn tất bật len lỏi qua những lối chợ ẩm ướt.