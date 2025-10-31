Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (31/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. TP Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, trời chuyển mưa lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Hà Nội mưa rải rác từ sáng, sương mờ bao phủ khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa phùn bao phủ khiến độ ẩm lên cao, cái lạnh trở nên rõ rệt hơn.

Hà Nội chìm trong làn sương dày và mưa phùn lất phất, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện giữa không gian mờ ảo.

“Thời tiết lạnh, mưa phùn liên tục khiến việc đi lại gặp nhiều trở ngại, nhất là khi chở hàng nặng, cồng kềnh,” anh Khôi (phường Long Biên) chia sẻ.

Tại khu vực chợ Long Biên, mưa phùn kéo dài khiến không khí buôn bán trầm lắng, nhiều tiểu thương than vắng khách, lượng người mua giảm rõ rệt.

Thời tiết mưa rét khiến công việc của các shipper trở nên vất vả hơn, nhưng bù lại, phí giao hàng thường được tăng trong những ngày khắc nghiệt như thế này.

“Bình thường thời tiết thuận lợi thì buôn bán còn đỡ, chứ mưa gió thế này người ta ngại ra đường, nên hàng hóa ế ẩm hơn hẳn”, bà Huế chia sẻ.

Chỉ với chiếc áo mưa mỏng và túi nilon đội đầu, nhiều người lao động vẫn cần mẫn mưu sinh, bám trụ với công việc thường ngày.

Người bán hàng rong co ro trong ngày mưa phùn, gió lạnh tăng cường.