Người mua vàng ngày 16/4 bị “sốc” vì hiện tượng chưa từng có, lãi đậm ngay sau vài tiếng đồng hồ

Hôm nay, ngày 16/4/2025, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn lại bảng giá vàng biến động điên cuồng trong ngày. Giá vàng tăng mạnh, một mức tăng kỷ lục chưa từng thấy trong suốt hành trình đầu tư của tôi.

Buổi sáng, lúc 8h00, giá mua vào của tiệm vàng là 106,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra 109,5 triệu đồng/lượng. Đến 16h38, giá mua vào đã tăng lên 112 triệu đồng/lượng, và giá bán ra chạm mốc 115 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của doanh nghiệp vàng vẫn cao, dao động từ 3 đến 4,5 triệu đồng/lượng trong ngày, nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là tốc độ tăng giá vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, giá đã tăng tới 7 triệu đồng mỗi lượng.

Nếu tôi mua vàng từ nhà vàng lúc 8h00 với giá 109,5 triệu đồng/lượng và bán lại cho họ lúc 14h00 với giá 111,4 triệu đồng/lượng, tôi đã có thể lãi 1,9 triệu đồng/lượng chỉ trong vài tiếng, dù chênh lệch giá vẫn đáng kể. Đây là điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới!

Sáng nay, khi nghe tin giá vàng bắt đầu nhích lên, tôi vội vàng chạy đến tiệm vàng quen thuộc. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi choáng ngợp: một hàng dài người xếp hàng, ai cũng nôn nóng chờ đến lượt mình. Dòng người kéo dài từ trong tiệm ra tận vỉa hè, không khí vừa ồn ào vừa căng thẳng.

Tôi tự nhủ: “Chỉ cần mua được vàng hôm nay, mọi công sức sẽ đáng giá.” Và quả thật, quyết định đó đã không làm tôi thất vọng. Khi giá vàng tăng vọt vào buổi chiều, tôi nhận ra rằng việc xếp hàng, chờ đợi, thậm chí chen lấn giữa đám đông là hoàn toàn xứng đáng. Cảm giác vừa mua vàng từ nhà vàng buổi sáng, đến chiều đã có lãi nếu bán lại cho họ, thực sự là một trải nghiệm không thể quên.

Tôi đã đầu tư vàng được hơn 5 năm, và với tôi, vàng luôn là một kênh đầu tư an toàn trong những thời kỳ kinh tế bất ổn. So với các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản, vàng có ưu điểm là tính thanh khoản cao và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị. Chứng khoán có thể lao dốc vì một tin tức tiêu cực, bất động sản có thể đóng băng khi thị trường đi xuống, nhưng vàng thì khác. Giá vàng thường tăng khi thế giới bất ổn, và đó là lý do tôi luôn dành một phần vốn để đầu tư vào vàng.

Tuy nhiên, đầu tư vàng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một trong những khó khăn lớn nhất là chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của các doanh nghiệp vàng. Nhà vàng luôn mua vàng từ người dân với giá thấp hơn và bán ra với giá cao hơn, tạo ra mức chênh lệch đáng kể.

Trước đây, tôi và nhiều người mua vàng khác thường xác định rằng, nếu mua vàng trong những đợt tăng nóng, chúng tôi sẽ phải chờ rất lâu—nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng—để giá vàng vượt qua mức chênh lệch này và bắt đầu có lãi. Nhưng hôm nay thì khác. Mức tăng giá vàng quá mạnh, vượt xa cả mức chênh lệch, đã tạo nên một “hiện tượng” mà tôi chưa từng trải nghiệm: vừa mua vàng từ nhà vàng buổi sáng, đến chiều đã có lãi nếu bán lại cho họ.

Qua nhiều năm đầu tư vàng, tôi rút ra một số kinh nghiệm quý giá.

Thứ nhất, cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, vì giá vàng Việt Nam thường chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.

Thứ hai, đừng để cảm xúc chi phối. Có những thời điểm giá vàng tăng nóng, ai cũng lao vào mua, nhưng đó không phải lúc nào cũng là thời điểm tốt. Hôm nay là một ngoại lệ hiếm hoi, nhưng trong điều kiện bình thường, mua vàng khi giá đang ở đỉnh có thể khiến bạn phải chờ rất lâu để có lãi, đặc biệt với mức chênh lệch giá mua vào - bán ra của doanh nghiệp vàng.

Thứ ba, hãy luôn chuẩn bị tâm lý cho việc chênh lệch giá. Ở Việt Nam, mức chênh lệch này là điều không thể tránh khỏi, nên cần tính toán kỹ trước khi xuống tiền.

Hôm nay thực sự là một ngày lịch sử đối với tôi và nhiều nhà đầu tư vàng khác. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác vừa mua vàng từ nhà vàng buổi sáng, đến chiều đã có lãi nếu bán lại. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích, nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng vì không biết giá vàng sẽ còn biến động ra sao. Dù sao đi nữa, ngày hôm nay đã dạy tôi một bài học quý giá: trong đầu tư, đôi khi cơ hội đến từ những điều không ai ngờ tới.

(*Chia sẻ của một nhà đầu tư)