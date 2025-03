Người phải nộp "phạt nguội" theo Nghị định 168 chú ý: CSGT sẽ không gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào bất cứ tài khoản nào

Theo công an tỉnh Bình Thuận, hình thức xử lý “phạt nguội” theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ rất tiện lợi trong xử phạt vi phạm giao thông. Tuy nhiên thời gian gần đây, xuất hiện trường hợp các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin xử lý phạt nguội, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và nộp phạt qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, khi bị “phạt nguội”, lực lượng Cảnh sát giao thông không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn thông báo “phạt nguội”, không gọi điện yêu cầu người vi phạm cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào... Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc bằng phương thức điện tử theo quy định.

Vì vậy, để phòng ngừa thủ đoạn nêu trên, nâng cao cảnh giác của người dân, Công an tỉnh khuyến cáo một số nội dung sau:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa xác định chính xác đó là người được giao thẩm quyền thực hiện việc "phạt nguội", cấp, đổi bằng lái xe.

- Người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ Công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường "link lạ" hoặc yêu cầu chuyển tiền.

- Không truy cập vào các địa chỉ website lạ, không cài đặt các "phần mềm lạ", từ các đường "link lạ", từ kho ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc, những phần mềm đòi hỏi yêu cầu cấp quyền truy cập cao vào thông tin người dùng.

Hiện nay, người dân có thể tra cứu thông tin về phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại di động. Đây là một ứng dụng giao thông do Bộ công an quản lý, vận hành, được quy định trong Thông tư 73/2024 quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Các bước để tra cứu thông tin gồm:

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic về điện thoại trên App store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Tra cứu phạt nguội bằng cách chọn mục Tra cứu vi phạm.

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn Kiểm tra.

Ngoài ứng dụng trên, bạn có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông.

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 4: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả (trường hợp không tìm thấy kết quả là không vi phạm).

Trường hợp người dân khi nhận được thông báo vi phạm “phạt nguội” có thể đến các địa điểm sau để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông:

1. Nơi phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông (được ghi rõ trên phiếu Thông báo “phạt nguội”).

2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người dân cư trú hoặc các địa điểm tiếp nhận việc xử lý, giải quyết “phạt nguội” khác được Phòng Cảnh sát giao thông công bố.

Đối với các trường hợp nhận được thông báo vi phạm trước ngày 01/3/2025, trong đó có yêu cầu đến Công an cấp huyện để giải quyết, thì người dân liên hệ tới Phòng CSGT nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.