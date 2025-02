Người phụ nữ 110 lần chuyển khoản 690 triệu đồng vào tài khoản chính mình nhưng số dư cuối cùng bằng 0, chiêu lừa khiến vô số người sập bẫy

Một người phụ nữ ở Trung Quốc liên tục chuyển tiền vào tài khoản của chính mình theo yêu cầu của “công an”, tin rằng đang chứng minh sự trong sạch. Nhưng sau 110 lần chuyển khoản, tiền trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng biến mất.

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc, cô Lưu đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là công an Thượng Hải. Người này thông báo cô đang bị điều tra vì liên quan đến một vụ rửa tiền. Hoang mang, cô liền hỏi cách chứng minh mình vô tội. Đối phương trấn an rằng công an Thượng Hải sẽ liên lạc lại.

Ngay sau đó, một người tự nhận là sĩ quan công an từ Cục Công an Thượng Hải gọi đến, thông báo lệnh bắt giữ hình sự và yêu cầu cô hợp tác điều tra, đồng thời cảnh báo cô phải giữ bí mật. Không lâu sau, hai bên gọi video. Trên màn hình, cô Lưu thấy đối phương đứng trong một trụ sở công an, xung quanh là nhiều người mặc đồng phục công an. Mọi nghi ngờ lập tức tan biến, cô tin rằng mình đang làm việc với công an thật.

Công an giả mạo tuyên bố để chứng minh mình vô tội, cô Lưu phải chứng minh tài chính cá nhân minh bạch. Yêu cầu đặt ra: chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác của chính mình, để xác nhận tiền không bị kiểm soát bởi tội phạm. Vì tiền vẫn nằm trong các tài khoản cá nhân, cô Lưu không hề nghi ngờ. Trong 20 ngày liên tiếp, dưới sự hướng dẫn của "công an", cô liên tục chuyển khoản 110 lần.

Nhưng đến ngày tiếp theo, khi kiểm tra tài khoản, cô Lưu chết lặng, toàn bộ số dư đã về 0! 5 thẻ ngân hàng chứa gần 200.000 NDT (khoảng 690 triệu đồng) bị rút sạch.

Chỉ khi đó, cô mới nhận ra mình đã bị lừa. Trong quá trình "hợp tác điều tra", cô đã vô tình cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng và chứng minh nhân dân, đáng nói hơn là cô đã truy cập vào đường link mà đối tượng lừa đảo gửi. Điều này khiến cho đối tượng lừa đảo kiểm soát và điểm khiển điện thoại của cô từ xa, chúng sẽ sử dụng công nghệ đè khiến chúng tự động điều khiển điện thoại của nạn nhân mà nạn nhân không hề biết dù đang sử dụng điện thoại.

Sau khi chiếm quyền truy cập điện thoại, kẻ gian có thể sử dụng tính năng cuộc gọi, danh bạ, hình ảnh, tin nhắn, máy ảnh... để tương tác trên màn hình mà không cần tác động từ người chủ sở hữu thiết bị. Lúc này, đối tượng lừa đảo có thể ghi lại thao tác chạm màn hình, sao chép vân tay/khuôn mặt khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng.

Ngay khi cô trình báo, công an xác nhận đây là một vụ giả mạo công an. Công an cho biết, chúng thường áp dụng 4 bước: Dọa nạt bằng danh nghĩa công an, dùng thông tin cá nhân thu thập trái phép để tạo áp lực tâm lý; tạo dựng niềm tin, dẫn dụ nạn nhân vào cuộc gọi video với bối cảnh giả mạo như thật; dùng giấy tờ giả để gây hoang mang, xuất trình lệnh bắt giữ giả để khiến nạn nhân hoảng loạn; cuối cùng là chiếm quyền điều khiển điện thoại, lách xác thực sinh trắc học để lấy tiền.

Qua đó, công an cảnh báo, cơ quan chức năng không bao giờ xử lý vụ án qua điện thoại hoặc internet; nếu nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch", hãy lập tức ngắt máy; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; khi nghi ngờ, hãy đến trực tiếp cơ quan công an để xác minh.