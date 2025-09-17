Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng

17-09-2025 - 16:23 PM | Lifestyle

Trong nhịp sống hối hả của đô thị, ngôi nhà vẫn luôn là chốn bình yên nhất để quay về. Và thật bất ngờ, một căn hộ vỏn vẹn 65m² cũng có thể trở thành không gian "chữa lành" ấm áp, nếu biết sắp xếp và đặt trọn tình yêu vào từng chi tiết.

Câu chuyện về chị Amy (50 tuổi, Hồ Bắc) đang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ một căn hộ cũ kỹ, chị đã cải tạo thành không gian retro thanh lịch, tiêu tốn khoảng 550 triệu đồng (150 nghìn tệ: 10 nghìn tệ cho phần cứng, 5 nghìn tệ cho nội thất). Không cần thuê thiết kế, mọi ý tưởng đều do chị tự tham khảo và chọn lọc.

Khách – ăn – ngủ: từng góc đều "có hồn"

Phòng khách: Ngay khi bước vào, không gian sáng bừng với gam màu trung tính. Sofa trắng, rèm cửa sáng kết hợp sàn gỗ ấm áp, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi. Trần nhà gắn phào chỉ trắng cùng đèn treo kim loại, mang lại chút tinh tế kiểu châu Âu.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 1.
Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 2.
Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 3.

Điểm nhấn chính là góc đọc sách – kệ sách kết hợp decor, nơi những cuốn sách yêu thích xếp gọn cùng lọ hoa văn xanh trắng, khiến căn phòng vừa trí tuệ vừa nhẹ nhàng cổ điển.

Phòng ăn: Ngăn cách bởi cánh cửa vòm tinh tế, bàn ăn gỗ đỏ tạo nên bầu không khí ấm cúng. Trên bàn, một lọ hoa tươi nhỏ xinh giúp bữa cơm gia đình thêm phần thi vị.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 4.
Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 5.

Phòng ngủ: Tone gỗ trầm được Amy khéo léo sử dụng ở giường và tủ đầu giường, kết hợp đèn tường ánh vàng dịu. Rèm hai lớp (voan trắng – vải dày) vừa đẹp, vừa chắn sáng, giữ nhiệt. Trên bệ cửa sổ, bình hoa nhỏ đem thiên nhiên đến gần giấc ngủ.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 6.

Bí quyết nằm ở chi tiết

- Cây xanh lớn đặt ở góc phòng khách mang lại sức sống.

- Bàn trà tròn với lọ hoa tươi khiến không gian luôn mới mẻ.

- Bộ chăn ga – đồ bếp được chọn kỹ, vừa đẹp vừa bền, thể hiện gu tinh tế.

- Mỗi món đồ đều "có lý do tồn tại", không thừa thãi, cũng chẳng hời hợt.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 7.

Thông điệp dành cho ai đang muốn cải tạo nhà

Câu chuyện của chị Amy chứng minh:

- Không cần căn nhà lớn mới có tổ ấm đẹp.

- Không cần chi nhiều tiền mới có không gian "chuẩn thẩm mỹ".

- Quan trọng nhất: dành tình yêu cho ngôi nhà.

Người phụ nữ 50 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: Biến căn hộ 65m² thành tổ ấm thanh lịch với 550 triệu đồng- Ảnh 8.

Với khoảng 550 triệu đồng, chị đã biến căn hộ cũ kỹ thành nơi an trú thanh lịch, nơi mỗi sáng thức dậy đều thấy yên bình, và mỗi tối trở về đều được xoa dịu.

Tóm lại: "Sống trong một căn nhà vừa vặn, sạch sẽ, đầy ắp sự ấm áp" – đó mới chính là điều người phụ nữ trung niên này gọi là "tuổi 50 an yên, tài chính thông minh, tinh thần đủ đầy".

4 dấu hiệu cho thấy căn hộ chung cư của bạn đang “phát lộc”: Gia chủ dễ thăng hoa cả tiền bạc lẫn hạnh phúc

Theo Như Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm Nổi bật

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên "ảo thật đấy"

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên "ảo thật đấy" Nổi bật

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm osin

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm osin

16:20 , 17/09/2025
Chỉ còn 99 ngày nữa sẽ trở lại: Nữ ca sĩ kiếm 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút sáng tác ngẫu hứng 30 năm trước

Chỉ còn 99 ngày nữa sẽ trở lại: Nữ ca sĩ kiếm 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút sáng tác ngẫu hứng 30 năm trước

15:18 , 17/09/2025
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin

Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin

15:12 , 17/09/2025
"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"

15:06 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên