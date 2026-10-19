Người phụ nữ 54 tuổi đột ngột qua đời trong đêm, bác sĩ "nhắc tên" 2 loại nước quen thuộc

Theo truyền thông Trung Quốc, một người phụ nữ 54 tuổi, sống tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, trở về nhà sau một ngày làm việc muộn trong tình trạng mệt mỏi và khát nước. Trước khi đi ngủ, bà lấy một chai nước ngọt từ tủ lạnh để uống. Chỉ vài phút sau khi nhấp từng ngụm lớn, người phụ nữ này đột ngột cảm thấy lồng ngực đau nhói như có vật nặng đè nén. Cơn đau dữ dội khiến bà chao đảo rồi gục ngã xuống sàn bếp mà không kịp kêu cứu. Thời điểm đó, người thân trong gia đình đã đi ngủ nên không phát hiện sự việc.

Ảnh minh họa

Đến sáng hôm sau, khi người chồng xuống bếp và bàng hoàng phát hiện vợ nằm bất động bên cạnh chai nước ngọt đang uống dở. Dù được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ xác định bà đã tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.

Trường hợp này được bác sĩ Trương Bân ở Chiết Giang chia sẻ nhằm cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người trung niên có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên hiểu rằng một lần uống nước ngọt có thể trực tiếp gây nhồi máu cơ tim. Bệnh lý này thường là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc, tuổi tác và lối sống.

Chuyên gia cảnh báo 2 nhóm đồ uống nên hạn chế vào buổi tối

Nước ngọt

Nước ngọt có gas và nhiều loại đồ uống đóng chai chứa lượng đường đáng kể. Sử dụng thường xuyên có thể làm tăng tổng lượng đường và năng lượng đưa vào cơ thể, từ đó góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, tiểu đường và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Một số loại đồ uống còn chứa caffeine, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu sử dụng gần giờ đi ngủ. Vì vậy, thay vì duy trì thói quen uống nước ngọt vào buổi tối, mọi người nên ưu tiên nước lọc hoặc các lựa chọn không đường.

Rượu, bia

Nhiều người cho rằng uống một chút rượu trước khi ngủ giúp dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, cảm giác buồn ngủ ban đầu không đồng nghĩa với một giấc ngủ chất lượng. Rượu có thể làm giấc ngủ bị gián đoạn và việc sử dụng thường xuyên hoặc quá mức có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Do đó, không nên sử dụng rượu bia như một cách để thư giãn hoặc hỗ trợ giấc ngủ.

Khát trước khi ngủ nên uống gì?

Khi khát, nước lọc là lựa chọn đơn giản và phù hợp với đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên không nên uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ vì có thể khiến phải thức dậy đi tiểu nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thay vào đó, nên bổ sung nước đều đặn trong ngày và uống một lượng vừa phải khi khát, theo Sohu.

Đáng chú ý với người mắc bệnh tim, bệnh thận hoặc những bệnh lý cần kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể, lượng nước uống mỗi ngày nên được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đau ngực đột ngột cần được xử trí khẩn cấp

Nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện với các biểu hiện như đau hoặc tức ngực, cảm giác đè nặng ở ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt. Cơn đau có thể lan lên vai, cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm, theo The Paper.

Khi xuất hiện những triệu chứng này, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch hoặc nhiều yếu tố nguy cơ, cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo người trung niên nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu, đồng thời duy trì vận động, chế độ ăn hợp lý và hạn chế rượu bia.

Cách uống nước buổi tối cho giấc ngủ sâu tốt cho sức khỏe Uống trước khi đi ngủ từ 1 đến 1,5 giờ thay vì ngay sát giờ nằm: Theo AASM, thời điểm uống nước vào buổi tối rất quan trọng. Các chuyên gia khuyên nên uống nước trước khi đi ngủ từ 1 đến 1,5 giờ thay vì ngay sát giờ nằm. Theo các chuyên gia, uống nước quá gần giờ ngủ có thể khiến bàng quang hoạt động nhiều vào ban đêm, gây tiểu đêm, từ đó làm gián đoạn giấc ngủ. Vì vậy, nếu uống khoảng một ly nước khoảng 150–200ml trước giờ ngủ 1 tiếng, cơ thể có đủ thời gian hấp thu nước mà không gây áp lực lên hệ bài tiết khi ngủ. Nên uống nước lọc: Nước lọc ấm là lựa chọn đơn giản và hiệu quả nhất vì giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn máu và thư giãn các cơ. Một số loại nước có tính an thần nhẹ như trà thảo mộc (trà hoa cúc, trà bạc hà) hay sữa ấm cũng rất tốt nếu dùng với lượng vừa phải. Không nên uống quá nhiều nước vào buổi tối: Việc uống nước quá nhiều không chỉ gây đầy bụng mà còn ảnh hưởng tới hoạt động của thận và bàng quang. Chú ý nên tránh các loại nước chứa caffeine như cà phê, trà đen, hoặc nước ngọt có gas vì chúng kích thích thần kinh và dễ gây mất ngủ. Để có giấc ngủ ngon, cần uống nước đúng thời điểm, đúng loại và đúng lượng. Một thói quen nhỏ nhưng nếu thực hiện đúng cách sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ.



