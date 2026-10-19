Người chơi đầu tiên trong lịch sử Ai Là Triệu Phú mang về số tiền thưởng là bao nhiêu?

Ai Là Triệu Phú là chương trình truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, nơi mỗi người chơi phải trả lời lần lượt 15 câu hỏi kiến thức để tiến dần tới mức thưởng cao nhất. Càng đi xa, áp lực càng lớn, và chỉ một lựa chọn sai cũng có thể khiến cả hành trình đổ vỡ. Vậy người chơi đầu tiên ngồi lên ghế nóng của chương trình đã mang về số tiền thưởng là bao nhiêu?

Số đầu tiên của Ai Là Triệu Phú lên sóng vào 20:00 ngày 4 tháng 1 năm 2005 dưới sự dẫn dắt của MC, nhà báo Lại Văn Sâm. Người chơi đầu tiên trong lịch sử chương trình là anh Nguyễn Đức Thắng, đến từ Hà Nội. Ở thời điểm tham gia, anh Thắng đang là kế toán viên của Khu Công nghiệp Thăng Long.

Anh Thắng là người chơi đầu tiên của Ai Là Triệu Phú và đã dừng bước ở câu số 12 (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Anh Thắng đi qua các câu hỏi đầu khá suôn sẻ, nhưng đã phải dừng bước ở câu số 12. Câu hỏi này có nội dung là "Tuyến đường sắt nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta?", với bốn đáp án A. Hà Nội - Hải Phòng, B. Hà Nội - Lào Cai, C. Hà Nội - Lạng Sơn và D. Sài Gòn - Mỹ Tho. Anh sử dụng quyền trợ giúp "50:50" ở câu này và loại được hai đáp án A, C, chỉ còn lại B và D. Cuối cùng, anh chọn đáp án B, nhưng đó lại là đáp án sai.

Trả lời sai ở câu số 12, anh Thắng phải dừng cuộc chơi và quay về mức tiền thưởng ở mốc câu số 10. Con số anh mang về là 6.800.000 đồng. Dù không thể đi tới câu hỏi cuối cùng, anh Nguyễn Đức Thắng vẫn là cái tên mở màn cho chiếc ghế nóng Ai Là Triệu Phú và để lại ấn tượng với khán giả bằng hành trình của một người chơi đầu tiên.

Cuối cùng, anh ra về với số tiền thưởng là 6.800.000 đồng (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Cho đến nay, người đi xa nhất và mang về mức thưởng cao nhất lịch sử Ai Là Triệu Phú là anh Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội. Trong số phát sóng tối 24/3/2026, anh vượt qua câu hỏi số 14 và chắc chắn nắm trong tay 150 triệu đồng. Anh dùng hết cả 4 quyền trợ giúp trước khi chạm tới câu số 11, từ câu 11 đến câu 14 hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Đứng trước câu hỏi số 15, anh quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng.

Anh Giang được ghi nhận là người chơi giành số tiền thưởng cao nhất trong chương trình. Trước đó, một số người chơi khác cũng từng tiến sát mốc câu 15, nhưng chưa ai vượt qua được câu hỏi cuối cùng để trở thành triệu phú đúng nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV3 lên sóng, chương trình đã nâng mức thưởng cao nhất cho câu hỏi này lên 500 triệu đồng.