Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua chung cư 200 m2, 2 năm ở được vì điều hòa "nóng như xông hơi", chủ đầu tư phản hồi: "Không có dấu hiệu bất thường"

Căn hộ của cô tọa lạc tại khu dân cư Á Áo Thành, Hàng Châu (Trung Quốc), rộng 232 m², trị giá gần 15 triệu nhân dân tệ và đã được bàn giao từ tháng 11/2023. Cô cho biết, khi nhận nhà, cô đã thuê chuyên gia kiểm tra. Báo cáo cho thấy hệ thống điều hòa bị lỗi ở chế độ sưởi ấm. Chủ đầu tư đã cử đội sửa chữa theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để.

Cô Trần cho biết, thời điểm đó công việc bận rộn nên cô chưa kịp để tâm đến vấn đề của hệ thống điều hòa trung tâm. Đến mùa hè năm ngoái, khi trở lại căn hộ mới, cô ngỡ ngàng phát hiện sự cố này vẫn chưa được khắc phục.

"Điều hòa không làm mát được, dù tôi chỉnh xuống 16 độ nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn hơn 30 độ, không hạ được chút nào" - cô Trần nói. Bất đắc dĩ, cô Trần lại phải liên hệ với chủ đầu tư.

"Đơn vị bảo trì điều hòa nói rằng máy vẫn có thể thổi gió lạnh nên không coi là hỏng. Còn chuyện nhiệt độ trong phòng không giảm được thì họ cho rằng vấn đề không liên quan đến mình. Tôi thấy rất khó hiểu, nên đã sang thử nhà của các hộ ở tầng trên, tầng dưới và bên cạnh, nhưng điều hòa của họ đều hoạt động bình thường", cô Trần cho biết.

Ngay tại hiện trường, cô Trần chỉnh toàn bộ điều hòa trong nhà xuống 20,5°C, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Sau hơn nửa giờ chờ đợi cùng phóng viên, bảng hiển thị trên điều hòa vẫn báo nhiệt độ trong phòng là 31°C.

"Mùa hè, căn nhà này chẳng khác gì phòng xông hơi, nóng bức không chịu nổi. Tôi chỉ mong chủ đầu tư tìm cách để điều hòa vừa thổi gió lạnh, vừa làm cho phòng mát như một ngôi nhà bình thường là được," cô Trần nói.

Hệ thống điều hòa trung tâm trong căn hộ của cô Trần thuộc thương hiệu Hitachi. Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên đã liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng toàn quốc của hãng.

Phía tổng đài cho biết: "Chỉ dựa vào mô tả thì chúng tôi không thể xác định nguyên nhân sự cố. Thông tin sẽ được chuyển cho kỹ sư kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, và nguyên nhân cụ thể chỉ có thể kết luận sau khi hoàn tất việc đo đạc, đánh giá."

Cô Trần cho biết trước đây cô chưa từng liên hệ trực tiếp với hãng sản xuất điều hòa, mà chỉ làm việc với phía chủ đầu tư. Được biết, dự án khu dân cư Á Áo Thành do Công ty Phát triển Khu dân cư Làng Á vận Hàng Châu làm chủ đầu tư.

Một nhân viên của chủ đầu tư có mặt để ghi nhận tình trạng tại căn hộ của cô Trần. Người này cho biết: "Hiện tại tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào."

Đại diện chủ đầu tư cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hệ thống điều hòa không có dấu hiệu bất thường. Tuy vậy, họ đã trao đổi với chủ căn hộ và thống nhất sẽ phối hợp với bộ phận hậu mãi của nhà cung cấp điều hòa để tiến hành kiểm tra toàn diện hơn. Nếu phát hiện sự cố, chủ đầu tư cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục, nhằm giúp cô Trần sớm ổn định chỗ ở.

Theo 163




