Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua chung cư 200 m2, 2 năm ở được vì điều hòa "nóng như xông hơi", chủ đầu tư phản hồi: "Không có dấu hiệu bất thường"

13-08-2025 - 17:58 PM | Sống

"Bỏ ra hơn 54 tỷ mua nhà mà điều hòa lại hỏng, mùa hè thì nóng nực không thể nào ở nổi. Tôi đành phải thuê chỗ khác, vừa tốn kém vừa bất tiện, thật sự rất bực mình!" - cô Trần ở Trung Quốc bức xúc.

 

Căn hộ của cô tọa lạc tại khu dân cư Á Áo Thành, Hàng Châu (Trung Quốc), rộng 232 m², trị giá gần 15 triệu nhân dân tệ và đã được bàn giao từ tháng 11/2023. Cô cho biết, khi nhận nhà, cô đã thuê chuyên gia kiểm tra. Báo cáo cho thấy hệ thống điều hòa bị lỗi ở chế độ sưởi ấm. Chủ đầu tư đã cử đội sửa chữa theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để.

Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua chung cư 200 m2, 2 năm ở được vì điều hòa "nóng như xông hơi", chủ đầu tư phản hồi: "Không có dấu hiệu bất thường"- Ảnh 1.

Cô Trần cho biết, thời điểm đó công việc bận rộn nên cô chưa kịp để tâm đến vấn đề của hệ thống điều hòa trung tâm. Đến mùa hè năm ngoái, khi trở lại căn hộ mới, cô ngỡ ngàng phát hiện sự cố này vẫn chưa được khắc phục.

"Điều hòa không làm mát được, dù tôi chỉnh xuống 16 độ nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn hơn 30 độ, không hạ được chút nào" - cô Trần nói. Bất đắc dĩ, cô Trần lại phải liên hệ với chủ đầu tư.

"Đơn vị bảo trì điều hòa nói rằng máy vẫn có thể thổi gió lạnh nên không coi là hỏng. Còn chuyện nhiệt độ trong phòng không giảm được thì họ cho rằng vấn đề không liên quan đến mình. Tôi thấy rất khó hiểu, nên đã sang thử nhà của các hộ ở tầng trên, tầng dưới và bên cạnh, nhưng điều hòa của họ đều hoạt động bình thường", cô Trần cho biết.

Ngay tại hiện trường, cô Trần chỉnh toàn bộ điều hòa trong nhà xuống 20,5°C, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Sau hơn nửa giờ chờ đợi cùng phóng viên, bảng hiển thị trên điều hòa vẫn báo nhiệt độ trong phòng là 31°C.

Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua chung cư 200 m2, 2 năm ở được vì điều hòa "nóng như xông hơi", chủ đầu tư phản hồi: "Không có dấu hiệu bất thường"- Ảnh 2.

Người phụ nữ chi 54 tỷ đồng mua chung cư 200 m2, 2 năm ở được vì điều hòa "nóng như xông hơi", chủ đầu tư phản hồi: "Không có dấu hiệu bất thường"- Ảnh 3.

"Mùa hè, căn nhà này chẳng khác gì phòng xông hơi, nóng bức không chịu nổi. Tôi chỉ mong chủ đầu tư tìm cách để điều hòa vừa thổi gió lạnh, vừa làm cho phòng mát như một ngôi nhà bình thường là được," cô Trần nói.

Hệ thống điều hòa trung tâm trong căn hộ của cô Trần thuộc thương hiệu Hitachi. Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên đã liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng toàn quốc của hãng.

Phía tổng đài cho biết: "Chỉ dựa vào mô tả thì chúng tôi không thể xác định nguyên nhân sự cố. Thông tin sẽ được chuyển cho kỹ sư kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, và nguyên nhân cụ thể chỉ có thể kết luận sau khi hoàn tất việc đo đạc, đánh giá."

Cô Trần cho biết trước đây cô chưa từng liên hệ trực tiếp với hãng sản xuất điều hòa, mà chỉ làm việc với phía chủ đầu tư. Được biết, dự án khu dân cư Á Áo Thành do Công ty Phát triển Khu dân cư Làng Á vận Hàng Châu làm chủ đầu tư.

Một nhân viên của chủ đầu tư có mặt để ghi nhận tình trạng tại căn hộ của cô Trần. Người này cho biết: "Hiện tại tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào."

Đại diện chủ đầu tư cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hệ thống điều hòa không có dấu hiệu bất thường. Tuy vậy, họ đã trao đổi với chủ căn hộ và thống nhất sẽ phối hợp với bộ phận hậu mãi của nhà cung cấp điều hòa để tiến hành kiểm tra toàn diện hơn. Nếu phát hiện sự cố, chủ đầu tư cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục, nhằm giúp cô Trần sớm ổn định chỗ ở.

Theo 163


Vay thế chấp để mua chung cư 12,7 tỷ đồng, vừa nhận nhà đã lỗ hơn 8 tỷ, người phụ nữ bật khóc: “Nên tiếp tục trả nợ hay để ngân hàng tịch thu đây?”

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng

Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng Nổi bật

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng”

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng” Nổi bật

Bé trai 5 tuổi "mắt toàn lòng trắng", lác vĩnh viễn vì chơi điện thoại 4 tiếng mỗi ngày

Bé trai 5 tuổi "mắt toàn lòng trắng", lác vĩnh viễn vì chơi điện thoại 4 tiếng mỗi ngày

16:54 , 13/08/2025
Đến chơi nhà người khác, người EQ thấp hay hỏi 5 ĐIỀU khiến chủ nhà mất thiện cảm, muốn mời về

Đến chơi nhà người khác, người EQ thấp hay hỏi 5 ĐIỀU khiến chủ nhà mất thiện cảm, muốn mời về

16:31 , 13/08/2025
Đồ ăn McDonald’s bị vứt bỏ ngay trước cửa hàng tại Nhật Bản: Người dân phẫn nộ, khủng hoảng truyền thông vì một món đồ chơi

Đồ ăn McDonald’s bị vứt bỏ ngay trước cửa hàng tại Nhật Bản: Người dân phẫn nộ, khủng hoảng truyền thông vì một món đồ chơi

16:14 , 13/08/2025
Bức ảnh 1 bé gái cười tít mắt gây sốt: Hiện là thượng úy, diễn viên đình đám, dạy con cực hay

Bức ảnh 1 bé gái cười tít mắt gây sốt: Hiện là thượng úy, diễn viên đình đám, dạy con cực hay

16:09 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên