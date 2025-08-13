Vay thế chấp để mua chung cư 12,7 tỷ đồng, vừa nhận nhà đã lỗ hơn 8 tỷ, người phụ nữ bật khóc: “Nên tiếp tục trả nợ hay để ngân hàng tịch thu đây?”

Ngày 13/6/2025, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một phụ nữ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi giá căn hộ vừa mua lao dốc chỉ sau thời gian ngắn.

Theo đó, chị Hạ (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Hà Nam, Trung Quốc, đã mua một căn chung cư trị giá 3,48 triệu NDT (hơn 12,7 tỷ đồng). Tuy nhiên đến khi nhận nhà, thị trường bất động sản trong khu vực lao dốc, khiến giá trị căn hộ của người phụ nữ này giảm 2,27 triệu NDT (hơn 8,3 tỷ đồng, chỉ còn 1,21 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng),.

Đáng chú ý, khi giao dịch, chị Hạ đã vay ngân hàng 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) bằng hình thức thế chấp chính căn hộ này. Khoản nợ đến nay vẫn chưa được tất toán và người phụ nữ này vẫn đang phải trả góp mỗi tháng.

Khó khăn càng chồng chất khi thu nhập của chị Hạ cũng giảm, khiến việc thanh toán khoản vay trở nên quá sức. Nhìn vào thực tế, người phụ nữ này cho rằng giá trị căn nhà hiện thấp hơn rất nhiều so với giá mua, trong khi khoản vay ngân hàng vẫn còn.

“Ngân hàng đang có lời, tôi thì đang gánh nợ nên không muốn trả nợ tiếp,” chị Hạ chia sẻ. Người phụ nữ này cũng chia sẻ đang có ý định ngừng trả nợ để ngân hàng tịch thu và bán đấu giá căn nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, ngay khi chị Hạ dừng trả tiền, ngân hàng đã lập tức gửi thông báo cảnh báo: nếu ngừng thanh toán, chủ nhà sẽ phải gánh thêm nhiều khoản chi phí phát sinh như phí luật sư, phí kiện tụng, tiền phạt trả chậm, chi phí xử lý và thanh lý tài sản… Tổng cộng có thể lên tới hơn 1 triệu NDT.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi để ngân hàng phát mãi căn nhà, khoản nợ của chị X chưa chắc đã được xóa sạch. Không những vậy, người phụ nữ này còn có thể bị ảnh hưởng uy tín tín dụng nghiêm trọng.

Câu chuyện của chị Hạ đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng nếu chị Hạ vẫn đang ở trong căn nhà thì nên tiếp tục trả góp, bởi ít nhất vẫn giữ được chỗ ở.

Trong trường hợp không sử dụng đến căn nhà, chị Hạ có thể cho thuê để lấy tiền trang trải khoản vay hàng tháng. Họ cho rằng nếu chị Hạ bán nhà lúc này sẽ vừa lỗ vốn vừa mất tài sản và khuyên người phụ nữ này nên kiên nhẫn chờ đợi vì biết đâu giá nhà sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Chia sẻ góc nhìn về vụ việc trên, một luật sư cho biết, theo pháp luật Trung Quốc, khi ký hợp đồng vay thế chấp, người vay đã chấp nhận điều khoản thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo thời hạn. Nếu đơn phương ngừng trả, người vay bị xem là vi phạm hợp đồng và phải chịu toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh.

“Ngân hàng không hù dọa, họ chỉ thực thi quyền lợi theo hợp đồng,” vị luật sư nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng khi đó, người vay sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vay vốn sau này.

Một số chuyên gia tài chính cũng so sánh tình huống này với mô hình tiệm cầm đồ: người sở hữu mang tài sản có giá trị đi cầm và nhận về khoản tiền tương ứng. Nếu không chuộc lại đúng hạn, tài sản sẽ thuộc về tiệm. Tuy nhiên, khác với cầm đồ, khoản thế chấp ngân hàng thường chỉ chiếm khoảng 70% giá trị định giá, tạo “vùng an toàn” cho ngân hàng, giúp họ gần như không chịu rủi ro khi giá tài sản giảm.

Ảnh minh hoạ: Internet

Với tình huống hiện tại, giới chuyên môn nhận định chị Hạ chỉ có 2 lựa chọn khả thi: tiếp tục trả nợ để giữ tài sản hoặc bán nhà chấp nhận lỗ vốn. Phương án tệ nhất là ngừng trả nợ, bởi điều này không chỉ khiến gia chủ mất nhà mà còn gánh thêm khoản nợ lớn và bị đưa vào “danh sách đen” tín dụng.

Vụ việc của chị Hạ phản ánh thực tế khó khăn của nhiều người mua nhà trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc lao dốc. Đây cũng là lời nhắc nhở rõ ràng về rủi ro tài chính khi mua nhà, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, người mua không chỉ cần cân nhắc khả năng trả nợ dài hạn mà còn phải lường trước kịch bản giá nhà giảm sâu. Việc vay thế chấp có thể giúp mọi người sở hữu tài sản nhanh hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực trả nợ và nguy cơ rơi vào “bẫy nợ” nếu thu nhập giảm hoặc thị trường lao dốc. Vì vậy, các chuyên gia khuyên trước khi ký hợp đồng, người mua nên đánh giá kỹ tình hình tài chính để tránh rủi ro.

(Theo Sohu)