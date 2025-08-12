Người phụ nữ sở hữu 9 căn chung cư cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn “khóc ròng”: “4 năm nay ngày nào cũng mất ăn mất ngủ”

Người phụ nữ họ Cao ở Hàng Châu (Trung Quốc) bỏ 9 triệu NDT (32 tỷ đồng) để mua 9 căn hộ từ năm 2020. Bà sống ở một căn, số còn lại cho thuê hoặc để trống.

Thay vì vui mừng khi sở hữu nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa, bà Cao đã gặp không ít phiền toái kể sau một thời gian bàn giao nhà. Bà phát hiện các căn chung cư này đều gặp vấn đề về tường nứt, trần dột, rò rỉ nước ở nhiều khu vực từ phòng ngủ đến hành lang. Một số cư dân khác cũng gặp vấn đề tương tự giống bà Cao.

Dù nhiều lần phàn nàn và báo cáo với ban quản lý, nhà của bà Cao vẫn không được sửa. Ban quản lý chỉ dùng sơn phủ che các vết nứt, tình trạng rò rỉ nước vẫn tiếp diễn mỗi khi trời mưa nhưng họ cũng không cho phép cư dân tự ý sửa chữa.

Những căn hộ bà Cao cho thuê với giá 3.500 NDT/tháng (12,7 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường từ 4.500-4.800 NDT (16,4-17,5 triệu đồng) do người thuê liên tục phàn nàn về chất lượng. Nhiều căn bị bỏ trống hơn 6 tháng, khiến thu nhập từ việc cho thuê của người phụ nữ này bị giảm mạnh.

Từ năm 2021, bà Cao ngừng đóng phí quản lý bất động sản do các vấn đề bảo trì không được giải quyết. Phía công ty quản lý tòa nhà huỷ chức năng thanh toán trực tuyến của cư dân, khiến bà Cao chỉ có thể nạp 5 NDT (18.000 đồng) mỗi ngày để trả phí điện, nước. Điều này gây ra khó khăn và bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của bà Cao khi không đủ điện, nước để sinh hoạt hàng ngày.

Vấn đề tường nứt, nhà dột gây ra phiền toái cho bà Cao

9 căn hộ không thể bán, khó cho thuê giờ đây trở thành gánh nặng với người phụ nữ này. “Từ khi phát hiện các vấn đề đến nay, tôi lúc nào cũng lo lắng mất ăn mất ngủ”, bà Cao bộc bạch.

Sau khi câu chuyện của bà Cao gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc cuối năm 2024, chủ đầu tư và công ty quản lý đưa ra lý do cho tình trạng nứt tường và rò rỉ do sụt lún tự nhiên và ảnh hưởng từ việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm gần đó. Ban quản lý tòa nhà yêu cầu bà Cao cung cấp giấy chứng nhận giám định của một tổ chức chuyên môn, nếu do bên thi công gây ra, họ sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

Tuy nhiên, các chuyên gia xây dựng cho rằng nếu chất lượng xây dựng đạt chuẩn, các vấn đề này sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng và rút ngắn thời gian thi công để giảm chi phí là nguyên nhân chính khiến các căn hộ rơi vào tình trạng xuống cấp sau thời gian ngắn sử dụng. Bà Cao sau đó đã lên kế hoạch thuê đơn vị kiểm định chuyên nghiệp để xác định nguyên nhân chính xác của các vấn đề với mong muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân.

Nhiều cư dân mạng đất nước tỷ dân bày tỏ sự đồng cảm với bà Cao bởi tình trạng nhiều dự án bất động sản được quảng bá rầm rộ nhưng chất lượng không đảm bảo. Một bình luận gây chú ý: “Tất nhiên chúng ta không thể hiểu nỗi lo của người giàu sở hữu cả chục căn hộ nhưng vấn đề nhà dột, tường nứt thì ai cũng sợ thôi”.

Một số chuyên gia xây dựng Trung Quốc khuyên mọi người nên kiểm tra nhà kỹ càng trước khi đặt bút ký hợp đồng, có thể nhờ sự giúp đỡ từ người có chuyên môn để xem xét toàn diện căn nhà từ kết cấu, hệ thống điện nước nhằm đảm bảo an toàn và chức năng xứng đáng với số tiền bỏ ra.