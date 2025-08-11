Ai cũng bảo Triệu Vy nuôi con giản dị, soi hình ảnh mới nhất ngã ngửa: Cuối cùng cũng sống đúng con nhà đại gia

Là con gái của Huỳnh Hữu Long - doanh nhân giàu có người Singapore và mẹ là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, nhưng Tiểu Tứ Nguyệt từ trước tới nay luôn được đánh giá là ăn mặc khá giản dị. Trong những bức ảnh được Triệu Vy chia sẻ, Tiểu Tứ Nguyệt luôn mặc những bộ quần áo cực đơn giản. Người ta chưa từng thấy cô bé mặc váy áo thời trang đắt tiền.

Chính điều này đã khiến Triệu Vy nhiều lần bị cư dân mạng than phiền là cô cho con gái mặc quá bình dân, không ai nghĩ đó là con của một người nổi tiếng. Trong bức ảnh được đưa lên mạng xã hội, dù trong bữa tiệc riêng tư ở Pháp, nhưng cô bé cũng chỉ mặc chiếc áo phông màu hồng bình thường.

Tiểu Tứ Nguyệt lúc nhỏ khá giản dị

Tiểu Tứ Nguyệt giờ đã 15 tuổi, cao khoảng 1m7, cao hơn cả mẹ. Cô bé mang vẻ ngoài thanh thoát, tóc dài, đôi mắt to giống mẹ, sống mũi và gương mặt lại rất giống cha.

Trong bức hình mới nhất được truyền thông chia sẻ, khi ra sân bay cùng mẹ và bà ngoại, Tứ Nguyệt mặc đồ basic, chủ yếu chọn áo phông, quần dài. Nhìn qua khá giản đơn nhưng một số người "soi" ra Tứ Nguyệt mặc hàng hiệu từ đầu tới chân, chủ yếu là đồ Balencia.

Cuối cùng, "con nhà đại gia" cũng sống đúng chất con nhà đại gia. Dù vậy, nhiều người cho rằng với tiềm lực kinh tế của cha mẹ, việc Tứ Nguyệt được hưởng thụ những gì tốt nhất là điều hoàn toàn hợp lý. Quan trọng hơn cả, cô bé vẫn giữ phong cách tối giản, không phô trương, thể hiện rõ sự giáo dục và gu thẩm mỹ từ gia đình.

Tứ Nguyệt mặc đồ basic, chủ yếu chọn áo phông, quần dài.

Được biết, Triệu Vy rất đầu tư giáo dục cho con. Tiểu Tứ Nguyệt hiện theo học tại Le Rosey ở Thụy Sĩ, với học phí hàng năm khoảng 2,8 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng). Hiện bé hiện mở tài khoản mạng xã hội cá nhân hồi tháng 5 và gây chú ý với Vlog đầu tiên về cuộc sống xa quê. Vlog đầu tiên của cô đã thu hút hơn 80.000 người theo dõi, nhiều người khen ngợi cô bé có giọng nói nhẹ nhàng và duyên dáng.

Triệu Vy đã chọn một con đường dạy con bình lặng, nhưng đầy trách nhiệm. Không chạy theo xu hướng "hot kid", không sử dụng danh tiếng con để níu giữ ánh hào quang, càng không khoe khoang về việc làm mẹ. Cô lặng lẽ làm điều mình cho là đúng: để con lớn lên trong khoảng trời riêng, học cách sống là chính mình.

Sau hàng loạt ồn ào, Triệu Vy những năm gần đây cũng sống "ẩn dật". Cô thi thoảng cập nhật tài khoản mạng xã hội, tham dự các buổi ra mắt phim và ủng hộ tác phẩm của những nghệ sĩ trong ngành nhưng tỏ ra rất kín tiếng.