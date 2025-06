Người phụ nữ đến trình báo, công an lập tức xác minh người nhận gần 30 triệu đồng tiền chuyển khoản qua ngân hàng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 24/6/2025, Công an phường Nam Cường, thành phố Lào Cai tiếp nhận tin báo của bà Đào Thị Thùy về việc: trong quá trình chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, bà đã chuyển nhầm số tiền 20.950.000 đồng vào tài khoản không đúng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Cường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các ngân hàng liên quan để xác định người nhận số tiền chuyển nhầm.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định tài khoản nhận tiền thuộc về chị V.T.T., hiện cư trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục, Công an phường Nam Cường đã làm việc với chị V.T.T., người đã thiện chí hợp tác, tự nguyện đến trụ sở Công an để giao nộp lại toàn bộ số tiền nói trên.

Căn cứ kết quả xác minh và các thủ tục cần thiết, Công an phường Nam Cường đã tiến hành lập biên bản và tổ chức trao trả lại số tiền 20.950.000 đồng cho bà Đào Thị Thùy theo đúng quy định.

Hành động kịp thời, trách nhiệm và tận tụy của Công an phường Nam Cường đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến dân sự - hành chính trên địa bàn.

Trước đó, ngày 05 và 07/5/2025 chị Nguyễn Thị Hiên, công tác tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng BIDV của một người có tên là NGUYEN DUC VAN với số tiền lần lượt là 62.017.000 đồng và 133.724.000 đồng.

Xác định không có bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan trong thời điểm trên, chị Hiên đã nhanh chóng báo lại với chồng. Nhận thấy có dấu hiệu nhầm lẫn chuyển khoản, thậm chí có thể là thủ đoạn lừa đảo, chị cùng chồng chủ động đến ngân hàng BIDV để trình báo sự việc, thể hiện tinh thần cảnh giác và chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Đến ngày 19/6/2025, một người đàn ông tên Nguyễn Đức Văn, SN: 1989, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã chủ động liên lạc với chị Hiên để trình bày việc đã chuyển nhầm tiền đến tài khoản của chị và muốn xin lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ngày 20/6/2025, tại trụ sở Công an phường Dữu Lâu, vợ chồng anh Đôn – chị Hiên đã trao trả toàn bộ số tiền 195.741.000 đồng cho anh Nguyễn Đức Văn.