MỚI NHẤT!

Người phụ nữ không bao giờ biết đau

20-03-2026 - 07:38 AM | Sống

Khi khiếm khuyết sinh học trở thành phép màu y khoa.

Câu chuyện về bà Jo Cameron, một phụ nữ sống tại vùng cao nguyên Scotland, đã trở thành đề tài nghiên cứu chấn động giới y học toàn cầu khi bà bước sang tuổi 65. Suốt cuộc đời mình, bà Cameron sống trong một thực tại hoàn toàn khác biệt với nhân loại: một thế giới không có đau đớn, không có lo âu và cũng không biết đến sợ hãi. Đây vốn là những phản xạ sinh học thiết yếu giúp con người sinh tồn, nhưng với bà, chúng đơn giản là không tồn tại.

Người phụ nữ không bao giờ biết đau - Ảnh 1.

Sự việc chỉ thực sự bước ra ánh sáng khi bà trải qua một ca phẫu thuật khớp háng nghiêm trọng và sau đó là một ca phẫu thuật tay tại bệnh viện. Các bác sĩ điều trị đã vô cùng kinh ngạc khi chứng hiện một bệnh nhân tuyệt đối không cần đến bất kỳ loại thuốc giảm đau nào sau hậu phẫu. Thậm chí, khi được hỏi về mức độ đau đớn, bà chỉ mỉm cười và cho biết bản thân cảm thấy hoàn toàn bình thường. Sự hồi phục thần tốc và thái độ bình thản của bà đã thôi thúc các chuyên gia tại Đại học College London (UCL) tiến hành một cuộc điều tra di truyền chuyên sâu.

Kết quả phân tích DNA đã hé lộ một sự thật ngỡ ngàng: bà Cameron sở hữu một đột biến gen cực kỳ hiếm gặp mà các nhà khoa học đặt tên là FAAH-OUT. Đột biến này ngăn chặn sự phân hủy của anandamide - một hợp chất tự nhiên trong não bộ thường được mệnh danh là "phân tử hạnh phúc".

Việc duy trì nồng độ anandamide ở mức cao kỷ lục một cách liên tục khiến cơ thể bà luôn ở trong trạng thái thư giãn tuyệt đối. Bà chia sẻ rằng mình thường xuyên bị bỏng khi nấu nướng hoặc bị đứt tay trong lúc làm việc nhà, nhưng chỉ nhận ra khi ngửi thấy mùi khét của da thịt hoặc nhìn thấy máu chảy trên sàn.

Người phụ nữ không bao giờ biết đau - Ảnh 2.

Dưới góc nhìn khoa học, trường hợp của Jo Cameron không chỉ là một hiện tượng lạ để giải trí, mà nó mở ra một chân trời mới cho ngành dược học hiện đại. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc giải mã hoàn toàn cơ chế hoạt động của gen FAAH-OUT có thể dẫn đến sự ra đời của các loại thuốc giảm đau thế hệ mới, giúp con người kiểm soát nỗi đau mà không gây nghiện như các loại thuốc gốc thuốc phiện hiện nay. Đồng thời, đây cũng là chìa khóa để tìm ra phương pháp điều trị đột phá cho những bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm nặng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng đưa ra những cảnh báo quan trọng về mặt trái của tình trạng này. Cảm giác đau vốn là hệ thống cảnh báo sớm tinh vi nhất của tạo hóa; nếu không có nó, các tổn thương âm thầm bên trong cơ thể như viêm ruột thừa, nhiễm trùng xương hay thậm chí là nhồi máu cơ tim có thể tiến triển đến mức vô phương cứu chữa mà người bệnh không hề hay biết. Đối với bà Cameron, việc sống sót khỏe mạnh đến tuổi già mà không gặp phải tai nạn chết người nào được coi là một sự may mắn hy hữu và là một kỳ tích của tự nhiên.

Câu chuyện của bà Jo Cameron vẫn đang tiếp tục được theo dõi sát sao, không chỉ để giải mã những bí ẩn của bộ gen người mà còn để nhắc nhở chúng ta về sự kỳ diệu và phức tạp của cơ thể con người. Một khiếm khuyết về mặt cảm giác đôi khi lại chính là món quà vô giá giúp nhân loại tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi đau dai dẳng trong tương lai.

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

