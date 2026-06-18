Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ lao ra đường nằm chặn đầu ô tô, camera tiết lộ tình tiết đáng chú ý: Công an vào cuộc

| | Xã hội

Người phụ nữ lao ra đường nằm chặn đầu ô tô, camera tiết lộ tình tiết đáng chú ý: Công an vào cuộc

Sự việc xảy ra sáng 17/6 trên tuyến đường liên xã nối xã Trường Phú và xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị).

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ lao ra đường, nằm chặn đầu ô tô.

Theo nội dung đoạn clip, thời điểm trên, ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì gặp một phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dang 2 tay đứng giữa đường, bên cạnh là một người đàn ông đang ngồi trên xe máy.

Người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, nằm chặn đầu ô tô.

Khi người đàn ông điều khiển xe máy rời đi thì người phụ nữ bất ngờ nằm ra giữa đường, ngay trước đầu ô tô, cản trở phương tiện di chuyển. Người đàn ông đi được một đoạn khoảng vài chục mét rồi quay lại vị trí nơi người phụ nữ đang nằm. Lúc này, xe gắn camera hành trình đánh lái, lách xe qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông, trong đó có nhiều xe tải. Được biết, sự việc xảy ra sáng 17/6 tại trên tuyến đường liên xã nối xã Trường Phú và xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh vụ việc trên.

Báo VietNamNet cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, động cơ của người phụ nữ và các tình tiết liên quan.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết

Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết Nổi bật

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung Nổi bật

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': 493 bị hại đã bị lừa hàng trăm tỷ như thế nào?

Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': 493 bị hại đã bị lừa hàng trăm tỷ như thế nào?

00:22 , 18/06/2026
Cận cảnh những tập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ khiến 493 người mất hơn 181 tỷ đồng

Cận cảnh những tập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ khiến 493 người mất hơn 181 tỷ đồng

23:51 , 17/06/2026
Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

23:06 , 17/06/2026
Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

22:35 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên