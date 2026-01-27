Người phụ nữ mua 8 chỉ vàng nhưng không mang về nhà để sinh lời, 10 năm sau đến lấy mừng đám cưới con trai, nhân viên nói: "Phải chờ 6 tháng nữa"

Một câu chuyện đang thu hút nhiều chú ý từ dư luận Trung Quốc, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai từng gửi vàng tích trữ tại các tiệm kim hoàn theo hình thức “gửi vàng sinh lời”.

Đầu tháng 1 vừa qua, một phụ nữ tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đi rút vàng để chuẩn bị cho đám cưới của con trai. Dù từng gửi 8 chỉ vàng suốt hơn 10 năm, nhưng đến khi cần dùng gấp, bà lại được thông báo chỉ có thể lấy trước khoảng hơn 2 chỉ, số còn lại phải chờ thêm nửa năm.

Gửi vàng ở “khu chuyên doanh trang sức” để tích trữ lâu dài

Người trong câu chuyện là bà Hồ, sống tại thành phố Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Năm 2015, bà mua 8 chỉ vàng và gửi tại một khu chuyên doanh trang sức - mô hình phổ biến tại Trung Quốc, tương tự các trung tâm vàng bạc đá quý, nơi tập trung nhiều tiệm kim hoàn lớn nhỏ trong cùng một khu vực.

Bà Hồ.

Tại những nơi này, ngoài việc mua bán trang sức, nhiều cửa hàng còn triển khai hình thức nhận gửi vàng: khách mua vàng tại tiệm, để lại cho cửa hàng giữ hộ trong thời gian dài. Đổi lại, khách được cam kết bảo toàn số vàng và hưởng thêm phần “sinh lời” theo thời gian, khi cần có thể rút ra dưới dạng vàng hoặc trang sức.

Theo bà Hồ, thời điểm gửi vàng, phía tiệm từng khẳng định có thể rút bất cứ lúc nào, nên bà yên tâm coi đây là khoản để dành lâu dài cho con cái.

Gần đây, khi con trai chuẩn bị kết hôn, gia đình cần vàng để làm “tam kim” cho con dâu nên bà Hồ mang giấy tờ đến tiệm rút vàng. Tam kim là phong tục cưới hỏi truyền thống ở Trung Quốc, tương tự lễ vàng cưới ở Việt Nam, thường gồm ba món bằng vàng (phổ biến nhất là nhẫn, vòng tay và dây chuyền), do nhà trai chuẩn bị để tặng cô dâu trước hoặc trong lễ cưới, mang ý nghĩa chúc phúc và đảm bảo kinh tế cho cô dâu khi về nhà chồng.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, phía tiệm thông báo bà chỉ được rút trước một phần vàng, phần còn lại phải chờ thêm 6 tháng.

“Con trai tôi cưới vợ là chuyện cả đời. Đám cưới đã cận kề, giờ bảo chờ thêm nửa năm thì khác nào làm khó gia đình tôi?” , bà Hồ bức xúc.

Số vàng bà Hồ gửi lại tiệm vàng.

Tiệm thừa nhận không đúng cam kết, nhưng nói “không đủ khả năng chi trả ngay”

Không chấp nhận cách giải quyết trên, bà Hồ cùng người thân đã trực tiếp đến tiệm vàng để yêu cầu làm rõ.

Tại đây, phía cửa hàng thừa nhận không thực hiện đúng cam kết ban đầu về việc rút vàng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tiệm cho biết hoạt động kinh doanh hiện gặp nhiều khó khăn, doanh thu sụt giảm mạnh, trong khi lượng vàng khách gửi tích lũy suốt nhiều năm là rất lớn.

Theo lý giải của tiệm, nếu nhiều khách cùng lúc đến rút mỗi người vài chỉ vàng, cửa hàng sẽ không đủ khả năng xoay vòng. Vì vậy, họ buộc phải giới hạn số vàng được rút trong từng giai đoạn, tránh rủi ro tài chính.

Phía tiệm cũng khẳng định khách không bị mất vàng, phần lợi nhuận vẫn được tính đều, chỉ là không thể chi trả toàn bộ ngay một lúc.

Tuy nhiên, với gia đình bà Hồ, lý do này khó chấp nhận. Bởi đám cưới là việc không thể trì hoãn, trong khi số vàng gửi từ chính tiền của gia đình lại không thể rút đúng thời điểm cần thiết.

Sau quá trình thương lượng, phía tiệm đồng ý xử lý linh hoạt theo trường hợp đặc biệt. Tổng số vàng mà gia đình bà Hồ gửi (bao gồm cả phần sinh lời) đã tăng đáng kể so với ban đầu.

Cuối cùng, tiệm cho phép gia đình được chọn số vàng đủ để chế tác trang sức cưới cho con, thay vì tiếp tục phải chờ đợi thêm nhiều tháng.

Dù sự việc tạm thời được giải quyết, nhưng câu chuyện của bà Hồ cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về hình thức gửi vàng tại tiệm kim hoàn, đặc biệt là những thỏa thuận kéo dài nhiều năm, dễ phát sinh rủi ro khi thị trường biến động hoặc cửa hàng gặp khó khăn tài chính.

Đổi vàng cũ lấy vàng mới: Không ít người “đổi xong mới thấy thiệt”

Không chỉ gửi vàng, hình thức “đổi vàng cũ lấy vàng mới” cũng đang khiến nhiều người tiêu dùng Trung Quốc bức xúc.

Nhiều trường hợp phản ánh rằng sau khi đổi, số vàng nhận lại bị hao hụt đáng kể do các khoản phí như: hao mòn, phí gia công, phí công nghệ, đặc biệt khi đổi sang các sản phẩm bán theo “giá trọn món” thay vì theo trọng lượng.

Giới chuyên gia khuyến cáo, khi mua, gửi hoặc đổi vàng, người tiêu dùng cần: Ưu tiên cửa hàng lớn, uy tín; hỏi kỹ điều kiện rút vàng, thời gian, hình thức chi trả; làm rõ bán theo chỉ hay theo món; giữ đầy đủ hóa đơn, thỏa thuận, giấy tờ liên quan

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, việc nắm rõ quy định ngay từ đầu là yếu tố then chốt để tránh rơi vào cảnh “của mình nhưng đến lúc cần lại không lấy được”.

Nguồn: Sohu