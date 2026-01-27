Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Shipper bá nhất Việt Nam: Nịnh khách ngọt như rót mật, tỉ lệ giao đơn 100% không có khái niệm hoàn hàng

27-01-2026 - 08:40 AM | Sống

Đây là anh shipper gây chú ý nhất mạng xã hội, liên tục nhận được lời khen có cánh của dân tình.

Trên mạng xã hội, tài khoản TikTok @sondeptraiii99 của một nam shipper bất ngờ gây sốt với hàng loạt clip ngắn xoay quanh câu chuyện giao hàng mỗi ngày. Trong số đó, nhiều đoạn clip đã viral mạnh mẽ khi anh ghi lại cảnh bản thân trổ tài "chốt sale" với khách. Kỹ năng "chốt đơn tại chỗ" của anh duyên dáng tới mức khách kiểm hàng xong là gật đầu muốn nhận, gần như chẳng ai nảy ý định hoàn trả.

Điểm khiến dân mạng thích thú chính là khả năng khen đâu trúng đó của anh shipper. Giao cây thì khen cây đẹp, tán gọn; giao quần áo thì khen vải đẹp, mặc vào là tôn dáng, sáng da. Thậm chí có lúc anh còn tiện miệng khen luôn nhà cửa khách rộng rãi, có đất có sân. Khen đủ kiểu nhưng rất khéo, nghe không hề lố mà càng nghe càng thấy vui tai. Bởi vậy, cư dân mạng mới đùa rằng tỉ lệ giao đơn thành công của anh ắt hẳn chạm ngưỡng 100%. Khách vui 1, shipper vui 10, còn chủ shop thì vui… khỏi nói!

Tổng hợp một số màn "chốt sale" cực khéo của anh shipper (@TikTok @kienthuctaichinh.svg)

Dù khách ở độ tuổi nào hay đặt mua bất cứ mặt hàng nào đi nữa, anh shipper vẫn có cách “chốt sale” thú vị, khiến người xem không khỏi bật cười (TikTok @sondeptraiii99)

Lý do anh shipper có những màn "chốt sale" thần sầu

Với hình thức mua sắm online phổ biến hiện nay, khách hàng thường được quyền kiểm tra hàng ngay khi nhận. Nếu sản phẩm không đúng mô tả, bị lỗi hoặc đơn giản là không ưng ý, khách hoàn toàn có thể từ chối nhận và hoàn trả (phụ thuộc vào chính sách đồng kiểm của từng sàn/shop). Về nguyên tắc, khâu này gần như không liên quan đến shipper, bởi họ chỉ đóng vai trò giao hàng theo đơn đã có sẵn.

Tuy nhiên, trong những clip viral, anh shipper đã tận dụng chính khoảng thời gian kiểm hàng này để tạo không khí thoải mái. Có thể thấy anh chủ động trò chuyện, tán gẫu, khen từ sản phẩm đến khách một cách tự nhiên và vui vẻ. Sự duyên dáng này giúp khách có tâm lý cởi mở hơn, dễ tăng tỉ lệ "chốt đơn" thay vì trả hàng. Khi khách đồng ý nhận hàng nghĩa là đơn giao thành công: anh ship hoàn tất công việc, chủ shop giảm tỷ lệ hoàn đơn, còn khách thì có trải nghiệm mua sắm vui vẻ dễ chịu.

Nhiều clip của anh shipper thu hút cả trăm nghìn lượt xem (TikTok @sondeptraiii99)

Cư dân mạng không khỏi bật cười khi xem loạt clip "chốt sale" thú vị của anh shipper. Cách nói chuyện duyên dáng, vài câu bông đùa cho vui nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như được rót mật vào tai.

Một số bình luận của CĐM:

- Khách chưa bóc hàng ra đã khen đẹp rồi cười xỉu.

- Khen đến động lòng.

- Tỷ lệ thành công 100% là thật.

- Khen cả nhà khách đẹp luôn, khó mà từ chối nhận hàng.

- Dễ thương không lố nha, mà thấy khen thiệt á, toàn đồ đẹp và hợp.

- Giao thành công chắc được 3.000 đồng/đơn hàng, nhưng đứng khen khách 15 phút.

Thạc sĩ, quản lý cấp cao bỏ việc đi làm shipper: "Học giỏi, bằng cấp xịn thì sao?"


Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
shipper

