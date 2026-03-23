Người phụ nữ nộp đơn ly hôn mới phát hiện mình có tới 4 đời chồng: "Tôi không hề quen biết những người này"

Nộp đơn ly hôn mới phát hiện sốc

Bà Tăng kết hôn vào năm 2004, sau đó 2 vợ chồng sinh sống tại thành phố Câu Dung, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Tháng 5/2024, do việc kinh doanh của chồng thất bại, không chỉ tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm mà còn gánh thêm nhiều khoản nợ, mối quan vợ chồng dần rạn nứt và đi đến quyết định ly hôn.

Tuy nhiên, khi 2 vợ chồng đến cơ quan chức năng để làm thủ tục ly hôn, bà Tăng bất ngờ được thông báo rằng dưới tên mình đang tồn tại 4 hồ sơ đăng ký kết hôn nên không thể xử lý thủ tục ly hôn theo quy định được.

Theo dữ liệu hệ thống, 3 cuộc hôn nhân còn lại được đăng ký trong khoảng thời gian từ tháng 3 – 9/2006, tại 3 địa phương khác nhau thuộc 2 tỉnh Giang Tô và Giang Tây. Trước thông tin này, bà Tăng khẳng định bản thân hoàn toàn không hề hay biết.

Câu chuyện ly kỳ

Để làm rõ sự việc, bà Tăng đã trực tiếp đến từng nơi đã đăng ký kết hôn để xác minh. Kết quả cho thấy, dù thông tin tên tuổi và số căn cước trùng khớp với bà, nhưng ảnh trong hồ sơ lại là người khác.

Tại 1 trong các điểm đăng ký - Phòng Dân chính huyện Như Đông (Giang Tô), cán bộ nhận định khả năng cao bà Tăng đã bị người khác mạo danh, nên đã báo cáo sự việc lên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Đông.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan kiểm sát nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh thông qua người thân và hàng xóm của bà Tăng, qua đó xác nhận bà Tăng là nạn nhân đã bị giả mạo danh tính.

Từ các manh mối, cơ quan chức năng đã liên hệ với 1 người đàn ông họ Lưu – người từng đăng ký kết hôn với “bà Tăng”. Nhắc lại chuyện cũ, ông Lưu và gia đình không khỏi thở dài.

Năm 2006, khi đó ông Lưu 25 tuổi, ông được mai mối làm quen với 1 người phụ nữ. Chỉ sau 2 ngày quen biết, 2 người đã đăng ký kết hôn, ông Lưu cũng chuyển 12000 NDT (khoảng 45,8 triệu đồng) làm tiền sính lễ cho người này. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người phụ nữ lại lấy cớ ra ngoài rồi biến mất không dấu vết.

Nhận ra mình bị lừa, ông Lưu lập tức trình báo công an. Qua điều tra, cảnh sát xác định giấy tờ tùy thân mà người phụ nữ sử dụng là giả mạo, ảnh không trùng khớp với danh tính thật.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã chuyển ảnh của “bà Tăng” trong hồ sơ đăng ký kết hôn cho phía công an để đối chiếu khuôn mặt. Kết quả cuối cùng xác định nghi phạm là một người họ Đồng, quê tại Quý Châu.

Điều tra thêm cho thấy, đối tượng này từng bị kết án vào năm 2016 vì hành vi lừa đảo hôn nhân.

Ngày 19/8/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Đông đã gửi kiến nghị đến cơ quan dân chính, đề nghị hủy bỏ đăng ký kết hôn giữa ông Lưu và bà Tăng. Qua rà soát, 2 cuộc hôn nhân còn lại tại Giang Tây cũng được xác định do cùng đối tượng mạo danh thực hiện và sau đó đều bị hủy bỏ theo quy định.

Sự thật được sáng tỏ

Sau khi sự thật được làm sáng tỏ, 1 vấn đề khác tiếp tục phát sinh: khoản tiền sính lễ 12.000 NDT của ông Lưu đến nay vẫn chưa được thu hồi.

Theo tìm hiểu của cơ quan chức năng, thời điểm đó, nhờ ông Lưu trình báo kịp thời, số tiền này đã bị phong tỏa trong 1 tài khoản ngân hàng do Đồng mở dưới danh tính của bà Tăng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: khoản tiền này bị đóng băng theo quy trình xử lý sai lệch của nội bộ ngân hàng. Sau gần 20 năm, chứng từ gốc không còn, khiến việc giải tỏa và hoàn trả gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng, qua nhiều đợt phối hợp, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Đông quyết định hỗ trợ ông Lưu khởi kiện dân sự về tranh chấp “bị lợi không chính đáng”, đưa bà Tăng vào danh sách bị đơn theo thủ tục tố tụng.

Sau quá trình hòa giải, các bên thống nhất hoàn trả số tiền cho người bị hại. Ngày 24/2/2025, với sự hỗ trợ của kiểm sát viên, tòa án đã chính thức giải tỏa khoản tiền và trao lại 12.000 NDT cho ông Lưu.

Về phía bà Tăng, sau khi trải qua hàng loạt biến cố, bà và chồng cũng dần bình tâm trở lại, quyết định gác lại sóng gió để tiếp tục vun vén cuộc sống gia đình.

Theo Toutiao