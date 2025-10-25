Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ ở Đắk Lắk vi phạm giao thông 7 lần trong 1 tuần

25-10-2025 - 09:30 AM | Sống

Một phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt 4,9 triệu đồng vì vi phạm giao thông 7 lần trong 7 ngày cùng lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, sau gần một tháng hoạt động, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk ghi lại nhiều hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 25 và quốc lộ 29 đi vào hoạt động, đơn vị đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin. Tuy nhiên, khi hệ thống camera hoạt động đã ghi lại hình ảnh rất nhiều người vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29. Thậm chí, có nhiều trường hợp vi phạm nhiều lần trong một thời gian rất ngắn.

Người phụ nữ ở Đắk Lắk vi phạm giao thông 7 lần trong 1 tuần- Ảnh 1.

Chị N. vi phạm 7 lần trong 7 ngày bị xử phạt 4,9 triệu đồng.

Điển hình như từ ngày 2 đến 8/10, chị T.T.K.N (28 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã vi phạm 7 lần cùng lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định, khi đi qua ngã tư quốc lộ 25 và quốc lộ 19 C. Tổng mức phạt đối với chị N là 4,9 triệu đồng.

Tương tự, trong hai ngày 4 và 5/10, ông N.V.C (55 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa) liên tiếp bốn lần vi phạm với lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi đi qua ngã tư quốc lộ 25 và quốc lộ 19 C. Tổng mức phạt đối với ông C là 2,8 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều người có thói quen sai lầm là khi gần đến đoạn đường muốn rẽ ở các ngã ba, ngã tư thì chạy xe hẳn sang làn ngược chiều, dù chưa đến đoạn đường được phép rẽ. Việc chạy xe như vậy là vi phạm luật giao thông đường bộ. Mặt khác, việc tự ý rẽ sang làn đường ngược chiều rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông với các xe đang đi đúng chiều đường phía đối diện.

Quy định mới nhất về phạt nguội vi phạm giao thông

Theo Minh Minh/VTCnews

VTCnews

vi phạm giao thông

