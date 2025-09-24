Camera AI phát hiện gần 1.800 xe vi phạm giao thông trên một tuyến phố Hà Nội

Ngày 24/9, đại diện CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại Hà Nội, dùng AI tự động phát hiện vi phạm. Những vi phạm này đã và đang được Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT huấn luyện và phát triển.

Qua trích xuất dữ liệu 2 camera AI thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội, từ 0h đến 12h ngày 24/9 phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 343 trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (gồm 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Xe máy đi ngược chiều bị camera AI phát hiện.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe nhằm xác định chủ phương tiện, đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo đại diện Cục CSGT, có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết. Tới đây hàng ngàn camera tương tự sẽ được lắp đặt trên toàn quốc.

Camera AI phát hiện ô tô vượt đèn đỏ.

Đồng thời, Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Đối với tuyến cao tốc, đại diện Cục CSGT thông tin, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong ngày 18 và 19/9, Trung tâm chỉ huy giao thông phát hiện 236 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong số này, 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn (chiếm 97%); tiếp đó là lỗi dùng tay sử dụng điện thoại có 5 trường hợp; vi phạm khác có 2 trường hợp.

Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Trung tâm chỉ huy giao thông phát hiện xe khách mang biển số 22F-000.xx chở xe máy trong khoang hành khách.

Theo đại diện Cục CSGT, việc chở xe máy trong khoang khách tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện. Đơn vị sẽ gửi thông báo phạt nguội lỗi “Để hàng hóa trong khoang chở hành khách". Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt từ 600-800 nghìn đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.