Người phụ nữ vừa giao dịch thành công 1 tỷ đồng liền báo công an, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh được mời tới làm việc

06-03-2026 - 20:59 PM | Sống

Người phụ nữ vừa giao dịch thành công 1 tỷ đồng liền báo công an, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh được mời tới làm việc

Vô tình chuyển nhầm hơn 1 tỉ đồng vào tài khoản người lạ, người phụ nữ ở Quảng Trị vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ngày 17/2, Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, công an phường Quảng Trị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Phan Thị Thuỷ Phương, trú tại khu phố Bắc Bàn, Cửa Tùng, hiện làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Quảng Trị. Lá thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chị Phương trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ làm việc vì Nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Theo nội dung thư, chiều ngày 13/02/2026 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), do sơ suất, chị Phương đã chuyển nhầm số tiền hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của người khác. Lo lắng vì số tiền quá lớn, chị đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo, đề nghị được hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dù thời điểm cận Tết với khối lượng công việc lớn, Công an phường Quảng Trị vẫn nhanh chóng khẩn trương vào cuộc. Công an phường phối hợp với Công an phường Đông Tân Hiệp (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành xác minh người nhận nhầm là anh Nguyễn Văn Liệu, trú tại phường Đông Tân Hiệp, Thành phố Hồ chí Minh. Đến sáng ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), người nhận nhầm đã chuyển lại cho chị Phương toàn bộ số tiền.

Trong thư cảm ơn, chị Phan Thị Thủy Phương bày tỏ sự xúc động và tin tưởng trước tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, giàu tính nhân văn của lực lượng Công an phường Quảng Trị. Không chỉ là lời tri ân đối với sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa Công an và Nhân dân.

Minh Ánh

