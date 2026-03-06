Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia cảnh báo 5 sai lầm khi dùng nồi chiên không dầu, tất cả mọi người đều nên biết

06-03-2026 - 20:38 PM

Nồi chiên không dầu đã trở thành món đồ gia dụng phổ biến trong hầu hết mọi căn bếp, tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách.

Nồi chiên không dầu đang trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại nhờ khả năng chế biến nhanh, tiện lợi và giảm lượng dầu mỡ trong món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng thiết bị này đúng cách. Theo các chuyên gia gia dụng, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể khiến món ăn kém ngon, thậm chí làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

1. Nhồi quá nhiều thực phẩm vào nồi

Một trong những lỗi phổ biến nhất là cho quá nhiều đồ ăn vào cùng lúc. Khi thực phẩm bị xếp chồng lên nhau, luồng khí nóng trong nồi không thể lưu thông đều, khiến món ăn chín không đồng đều, phần thì khô, phần lại chưa chín hẳn. Chuyên gia khuyên nên chia thực phẩm thành từng mẻ nhỏ để đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Không làm nóng nồi trước khi nấu

Nhiều người thường bỏ qua bước làm nóng nồi trước khi cho thực phẩm vào. Việc preheat trong vài phút giúp nhiệt độ trong khoang nồi ổn định, từ đó giúp món ăn chín nhanh hơn và giữ được độ giòn bên ngoài.

3. Không lật hoặc đảo thực phẩm trong quá trình nấu

Một số món như khoai tây chiên , cánh gà hay rau củ nướng cần được lật hoặc đảo giữa chừng. Nếu để nguyên suốt quá trình, bề mặt tiếp xúc với đáy nồi có thể bị khô hoặc cháy nhẹ trong khi mặt trên chưa đạt độ giòn.

4. Không vệ sinh nồi thường xuyên

Sau mỗi lần sử dụng, dầu mỡ và vụn thức ăn có thể bám lại trong khay hoặc lưới chiên. Nếu không vệ sinh thường xuyên, chúng có thể gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến hương vị món ăn và làm giảm độ bền của thiết bị.

5. Lạm dụng giấy bạc hoặc giấy nến

Giấy bạc hay giấy nến có thể giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, nhưng nếu sử dụng quá nhiều hoặc che kín đáy nồi, luồng khí nóng sẽ bị cản trở. Điều này làm giảm hiệu quả chiên nướng - yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng của nồi chiên không dầu .

Các chuyên gia khuyến nghị, để thiết bị hoạt động hiệu quả và bền lâu, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng dòng sản phẩm, đồng thời áp dụng đúng các bước chế biến cơ bản. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, nồi chiên không dầu có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực giúp việc nấu nướng trong gia đình trở nên nhanh gọn và tiện lợi hơn.

