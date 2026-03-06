Tháng 3/2025, Lực lượng hải quan Hong Kong, Trung Quốc, đã phát hiện và triệt phá một vụ buôn lậu vàng bằng đường hàng không với quy mô lớn chưa từng có. Trong quá trình kiểm tra một lô hàng chuẩn bị vận chuyển sang Nhật Bản, đơn vị này đã phát hiện 145 thỏi vàng nặng tổng cộng 145 kg được cất giấu tinh vi bên trong nhiều lớp vali và bao bì.

Theo thông tin từ cơ quan địa phương, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều lớp vali lồng vào nhau để che giấu vàng, nhằm qua mặt hệ thống kiểm tra và trốn tránh thuế quan tại nước nhập khẩu. Đây được xác định là vụ thu giữ vàng thỏi buôn lậu lớn nhất từng được ghi nhận ở đơn vị này.

Ông Diệp Kiện Sinh, thanh tra cao cấp của Tổ 3 phụ trách hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không thuộc Cục Hải quan sân bay Hong Kong, cho biết vụ việc được phát hiện vào rạng sáng ngày 25/3/2025. Khi đó, lực lượng hải quan dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và phân tích thông tin tình báo để khoanh vùng kiểm tra một lô hàng xuất từ Hong Kong sang Nhật Bản.

Theo hồ sơ khai báo, lô hàng này gồm 26 kiện vali nhựa với tổng trọng lượng 472 kg. Tuy nhiên, khi tiến hành soi chiếu bằng máy X-quang, nhân viên hải quan nhận thấy hình ảnh bên trong của 14 kiện hàng có dấu hiệu bất thường, không phù hợp với cấu trúc thông thường của vali nhựa. Từ nghi vấn này, lực lượng chức năng quyết định tiến hành kiểm tra chi tiết từng kiện hàng.

Kết quả cân cho thấy trọng lượng thực tế của các kiện hàng chênh lệch lớn so với khai báo: mỗi kiện ghi 10,4 kg nhưng thực tế lên tới khoảng 23 kg. Khi kiểm tra, hải quan phát hiện bên trong mỗi kiện có 3 chiếc vali lồng vào nhau; lớp trong cùng chứa hộp giấy, tiếp đến là hộp nhựa đen khóa bằng hai ổ khóa.

Sau khi cắt khóa và tháo dỡ bao bì, lực lượng chức năng phát hiện vàng thỏi được cất giấu bên trong với tổng cộng 7 lớp đóng gói, cùng một phương thức áp dụng cho cả 14 kiện hàng nghi vấn.

Kết quả kiểm tra cuối cùng xác nhận trong 14 kiện hàng có tổng cộng 145 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 kg, tương đương 145 kg vàng. Tổng giá trị số vàng này ước tính khoảng 110 triệu HKD (hơn 369 tỷ đồng).

Ông Đặng Trác Hối, chỉ huy Nhóm Điều tra đặc biệt số 1 thuộc Cục Điều tra tội phạm có tổ chức của hải quan địa phương, cho biết quá trình điều tra ban đầu cho thấy bên gửi lô hàng được ghi nhận là một công ty thương mại tại Hong Kong, trong khi đơn vị nhận hàng là một công ty thương mại tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh thông tin, cơ quan chức năng phát hiện công ty gửi hàng không hề có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Điều này cho thấy các đối tượng đã sử dụng thông tin giả để che giấu danh tính thật của người gửi, đồng thời gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng địa phương nhận định mục đích chính của việc vận chuyển số vàng này sang Nhật Bản là nhằm trốn tránh thuế nhập khẩu và các quy định quản lý của nước sở tại. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nếu số vàng nói trên được vận chuyển trót lọt tới Nhật Bản, các đối tượng có thể trốn được khoảng 11 triệu HKD tiền thuế.

Sau đó, lực lượng hải quan Hong Kong, Trung Quốc, đã tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác minh lý lịch của người gửi và người nhận, truy tìm nguồn gốc của số vàng cũng như điểm đến cuối cùng của lô hàng.

(Theo HKCD.com )