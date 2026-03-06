Chuyển khoản 22 tỷ đồng cho bạn vay, 3 tiếng sau người phụ nữ nhận được cuộc gọi của cảnh sát: "Chúng tôi đang giữ 5,9kg vàng của cô"

Lời đề nghị vay tiền từ người bạn thân

Bà Vương sống ở Hàng Châu, Trung Quốc là một doanh nhân làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đầu tháng 2/2026, bà Vương nhận được 1 tin nhắn trên WhatsApp - ứng dụng nhắn tin bà thường dùng để trao đổi với khách hàng quốc tế. Tin nhắn cho biết tài khoản của bà “có dấu hiệu bất thường” và yêu cầu xác minh để tránh bị khóa. Vì lo ảnh hưởng đến công việc, bà Vương đã nhấp vào xác nhận.

Tuy nhiên, đây thực chất là một đường dẫn giả mạo do kẻ gian tạo ra nhằm chiếm quyền đăng nhập tài khoản. Chỉ với thao tác này, toàn bộ danh bạ và lịch sử trò chuyện của bà Vương đã rơi vào tay các đối tượng lừa đảo.

Sau khi truy cập được vào tài khoản, nhóm lừa đảo không lập tức yêu cầu chuyển tiền. Thay vào đó, chúng dành nhiều giờ đọc kỹ các cuộc trò chuyện của bà Vương để tìm hiểu mối quan hệ cá nhân. Từ đó, chúng xác định một mục tiêu phù hợp: người bạn thân tên Tiểu Phương.

Theo nội dung các đoạn chat, hai người quen biết nhiều năm, thường xuyên hỗ trợ tài chính cho nhau khi cần thiết. Nhận thấy mức độ tin tưởng cao, nhóm lừa đảo quyết định mạo danh người bạn này.

Chúng xóa liên hệ thật của Tiểu Phương trong danh bạ, sau đó tạo một tài khoản mới với ảnh đại diện, tên hiển thị và nội dung trang cá nhân giống hệt. Nếu không kiểm tra kỹ ID tài khoản, gần như không thể phân biệt thật giả.

Sáng hôm sau, “Tiểu Phương” bất ngờ gửi tin nhắn cầu cứu cho bà Vương. Nội dung nói rằng công việc kinh doanh của mình gặp trục trặc và cần gấp 6 triệu NDT (khoảng 22,8 tỷ đồng) để xoay vốn. Khi bà Vương định gọi điện xác nhận, đối phương lập tức từ chối với lý do đang ở nơi ồn ào.

Ngay sau đó, một số đoạn tin nhắn thoại được gửi đến với giọng nói gần như giống hệt người bạn thật. Sau này, cơ quan điều tra xác định đó là giọng nói do AI tổng hợp từ các mẫu âm thanh thu thập trước đó. Tin rằng bạn thân đang gặp khó khăn, bà Vương đã chuyển tổng cộng 6 triệu NDT vào tài khoản công ty do “Tiểu Phương” cung cấp.

Sự thật bị phơi bày

Chỉ vài giờ sau khi chuyển tiền, bà Vương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia chính là Tiểu Phương thật. Cô cho biết đã nhiều lần nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi, đồng thời khẳng định chưa từng vay tiền. Lúc này, bà Vương mới kiểm tra lại tài khoản và phát hiện người vừa nhắn tin không phải bạn mình. Quá hoảng loạn, bà lập tức gọi cảnh sát.

Sau khi nhận được trình báo, trung tâm chống lừa đảo Hàng Châu, Trung Quốc khẩn trương truy vết dòng tiền. Kết quả cho thấy 6 triệu NDT đã được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi dồn về một công ty ở địa phương khác.

Dựa trên kinh nghiệm phá án, lực lượng chức năng nhận định số tiền có thể đã được dùng để mua vàng - phương thức mà nhiều băng nhóm lừa đảo sử dụng để nhanh chóng chuyển hóa tài sản.

Từ thông tin giao dịch, cảnh sát xác định điểm mua vàng có khả năng nằm tại thành phố Thâm Quyến. Lập tức, cảnh sát địa phương được đề nghị hỗ trợ kiểm tra các cửa hàng kinh doanh kim loại quý. Sau nhiều giờ rà soát camera và hồ sơ giao dịch, một cửa hàng vàng lớn đã được xác định là nơi nghi phạm mua hàng.

Khi lực lượng chức năng tới nơi, nhân viên cửa hàng cho biết một khách hàng vừa thanh toán tiền để mua 5,9 kg vàng và yêu cầu đóng gói sẵn. Người này dự kiến sẽ đến lấy trong ít phút. Các thỏi vàng đã được chuẩn bị xong trên quầy. Theo lời nhân viên, nếu cảnh sát đến chậm khoảng 10 phút, số vàng này đã bị mang đi.

Cảnh sát lập tức bố trí lực lượng chờ sẵn. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện để nhận hàng và bị bắt giữ ngay tại chỗ. Nghi phạm sau đó khai nhận là thành viên của một đường dây lừa đảo, có nhiệm vụ nhận vàng rồi chuyển cho đồng phạm để bán lấy tiền mặt.

Trong quá trình kiểm kê, cảnh sát nhận thấy tổng giá trị số vàng lên tới hơn 6,7 triệu NDT (khoảng 25,4 tỷ đồng), cao hơn số tiền bà Vương bị lừa. Điều tra sau đó cho thấy băng nhóm đã gộp tiền của nhiều nạn nhân để mua vàng cùng lúc. Phía cảnh sát sau đó đã liên hệ cho bà Vương và hoàn trả số vàng tương đương 6 triệu NDT (22,8 tỷ đồng), đồng thời tiếp tục xác minh để tìm các nạn nhân khác.

Vụ việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt khi tội phạm kết hợp chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, mạo danh người quen và sử dụng công nghệ AI giả giọng nói để tạo lòng tin. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, kể cả khi đến từ người quen, và nên xác minh bằng cuộc gọi video hoặc kênh liên lạc khác trước khi thực hiện giao dịch lớn.

(Theo Baijiahao)